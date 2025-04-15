澳門又要發錢了 永久居民每人4萬元

澳門特首岑浩輝14日發表2025年財政年度施政報告指出，繼續推行「現金分享計劃」，向澳門永久居民每人發放澳門元1萬元。（中通社）

澳門 特首岑浩輝14日宣布，繼續推行「現金分享計劃」，向澳門永久居民每人發放澳門元1萬元（下同，約1,252美元），非永久性居民每人發放澳門元6,000元（約751美元）。這已是澳門連續第19年向當地民眾發錢。另，澳門還新增設「育兒津貼」計劃，向未滿3歲在澳門出生的嬰幼兒，每月發放1,500元（約187美元）。不過，岑浩輝未提及是否收緊領取資格，僅稱要聽意見「完善」計劃。

據港媒《香港01》報導，岑浩輝14日在澳門立法會發表任內首個施政報告時說，當前澳門經濟前景面臨不確定性，財政收入來源結構單一，剛性財政支出較大。因此，必須善用財政資源，精準幫扶「一老一少」、殘疾人士和弱勢群體，促進社會公平。

然而，岑浩輝指出，綜合考慮社會經濟發展狀況，以及審慎理財原則的前提下，將適時「完善」現金分享制度，節省的開支用於增進民生福利和促進社區經濟發展，但尚未透露調整細節。事實上，澳門過去10多年已發放金額超過900億元，今年預算74.8億元，然而約68萬名澳門居民當中，粗略計算有逾5萬人不在澳門生活、消費、納稅、貢獻，卻可受惠於發錢。

此前，岑浩輝曾預告向澳門居「發錢」需要考慮幾個方面，包括政府財政、政策精準、公平，以及受惠者與澳門的聯繫等。當時澳門商界有人建議為發錢措施設限，受惠者必須每年留在澳門183天，節省的財政資源將投放於其他民生福利，用以刺激當地消費。

除了延續目前推行的現金分享措施，岑浩輝還在報告中提出，面對「少子化」問題，新增設對澳門適育家庭推出「育兒津貼」計劃，向每名永久性居民中3歲以下嬰幼兒每月發放1,500元，每年合共1.8萬元。另外，出生津貼亦升至6,500元，父母雙方可同時申請；結婚津貼亦調升至2,220元。

至於其他方面，敬老金調升至每年1萬元，養老金每月3,900元，65歲以上長者僱員職業稅免稅額維持19.8萬元。而醫療券則由600元增至700元，殘疾津貼（普通）增至每年1萬元，殘疾津貼（特別）則提高至每年2萬元；殘疾金增至每月3,900元。