港沙塵致空汙爆燈 健康風險「嚴重」級別 料16日漸緩解

香港示意圖。(圖/shutterstock)

由於北方沙塵天氣南下影響，近兩天起香港 空氣質素持續欠佳。綜合香港媒體報導，香港多區14日午錄得包括可吸入懸染粒子（PM10）空氣汙染 物飆升，14日傍晚6時，環保署全港18個空氣監測站中，14個錄得空氣質素健康指數達「10+」，健康風險屬最高的「嚴重」級別。天文台預料香港15日能見度仍較低，16日轉吹偏東風，屆時沙塵天氣會逐漸緩解。

據報導，維港海面14日一片灰濛，上午11時，天文台總部的能見度只有5公里，港內能見度介乎約6至9公里。天文台科學主任林沁宜稱，內蒙古有沙塵暴 ，沙塵隨東北季候風南下，12日抵達廣東沿岸，沙塵濃度在南下過程逐漸稀釋，但受乾燥大陸氣流影響，預料今日香港風勢仍微弱，能見度仍較低。

報導稱，14日早各區PM10及直接影響人體健康的微細懸浮粒子（PM2.5）濃度一度稍降，至下午起回升，其他空氣汙染物如二氧化氮及臭氧亦呈上升趨勢，14日傍晚達至高峰，除元朗、荃灣、南區及塔門4區監測站，環保署其他地區11個一般監測站和3個路邊監測站皆錄得空氣質素健康指數達「10+」，空氣質素健康風險級別達「嚴重」的最高級別。

報導引述「健康空氣行動」行政總裁馮建瑋稱，14日沙塵氣流除令空氣中懸浮粒子大增，臭氧和二氧化氮濃度亦異常地高，以塔門為例，由於沒有人車，能反映區域汙染程度，該監測站13日晚至14日早的臭氧濃度在每立方米100微克以下，但中午過後上升，截至14日晚8時為164.7微克，相信臭氧亦隨沙塵氣流抵港。