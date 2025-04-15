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澳門特首施政報告…將連19年派錢 新增育兒津貼3年6760美元

香港新聞組／香港15日電
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澳門行政長官岑浩輝14日在立法會發表2025年財政年度施政報告，提出特區政府今年施政總體方向。（中通社）
澳門行政長官岑浩輝14日在立法會發表2025年財政年度施政報告，提出特區政府今年施政總體方向。（中通社）

澳門特首岑浩輝任內首份施政報告14日出爐，宣布繼續維持「現金分享計畫」，所有合資格的澳門永久性居民可獲派發1萬澳門元（約1252美元），非永久性居民亦可獲6000澳門元，這是澳門連續第19年實施全民派錢措施。

明報報導，岑浩輝更提出多項派錢政策，包括新增育兒津貼，每名永久居民的未滿3歲嬰幼兒每月能獲發1500澳門元（約187.7美元），每年共1.8萬元，3年即5.4萬元（約6760美元），比香港的一筆過2萬港元（約2578.5美元）新生嬰兒獎勵金多1.7倍。

據報導，香港早前提出取消每學年2500港元的學生津貼，14日澳門施政報告則提到上調免費教育津貼、學費津貼及回歸教育津貼等項目。

報導稱，岑浩輝任內首份施政報告主題為「革新謀發展，奮進開新局」，提出要「解民憂、紓民困」，「把市民的柴米油鹽放在心上」，延續了過往向所有永久居民派發1萬澳門元，非永久居民6000元。為應對少子化問題，施政報告除提出新增育兒津貼，出生津貼亦由5418元上調至6500元，以加強對新生兒家庭的經濟支援；新婚結婚津貼則由每人每次2122元上調至2200元。

報導指，至於長者福利，現時65歲或以上的澳門永久居民可申領每年9000元的敬老金，未來將上調至每年1萬元，養老金的每月上限亦由3740元升至3900元；就殘疾人士福利，普通殘疾津貼金將由每年9000元增至每年1萬元，特別殘疾津貼金則由每年1.8萬元增至每年2萬元。報告另提出向每名合資格居民的非強制央積金個人帳戶額外注資7000元、醫療券由600元上調至700元等。

報導說，岑浩輝表示要改善民生，除要盡力而為，亦要量力而行，提到澳門當前經濟前景不確定，收入來源結構單一，必須善用財政資源，精準扶助「一老一小」、殘疾人和弱勢群體。

綜合澳門媒體報導，岑浩輝提出研究成立政府控股的公司或基金，以幫助企業、商品、資本「走出去、引進來」，帶動資本投資和貿易往來。

他在報告中提到，澳門將促進與葡語國家全方位互利合作，擴大國際「朋友圈」，包括提升中葡平台的內涵、加強中葡科技交流合作、推動更多葡語國家產品進入大灣區市場、深化國際交往合作。

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