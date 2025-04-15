我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

教美國人不被關稅傷荷包 中國「工廠直營」影片洗版

再接古裝陸劇 劉亦菲美籍被酸：片酬應課稅125%

彭博：李嘉誠43港口買家 由義大利亞彭帝家族集團主導

香港新聞組／香港15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
李嘉誠旗下長和集團擬售港口業務，據傳義大利億萬富豪亞彭帝家族是的主要投資人。（路透）
李嘉誠旗下長和集團擬售港口業務，據傳義大利億萬富豪亞彭帝家族是的主要投資人。（路透）

香港富豪李嘉誠旗下長和集團擬出售香港和中國港口以外港口業務交易再有新消息。彭博14日引述知情人士披露，義大利億萬富豪亞彭帝（Gianlugi Aponte）家族是打算收購港口的主要投資人，有關交易將由亞彭帝旗下地中海航運MSC控制的港口營運商TiL作主導，以收購持有43個港口的和記港口集團80%權益；至於從和記港口分開拆售的巴拿馬兩個港口，則由美商貝萊德為首的GIP牽頭購入，GIP及TiL將分別占股51%及49%。

明報引述報導稱，巴拿馬港口的交易占長和出售香港和中國港口以外港口總交易價值的4%。消息人士對彭博表示，由於交易正在進行，因此最終交易內容、收購財團的持股結構等細節仍會有變化；有關交易仍需等待審查，以及港口所在地的監管機構批准。

中央社引述彭博報導，要求匿名的消息人士表示，亞彭帝家族旗下、總部設於瑞士日內瓦的碼頭投資有限公司（Terminal Investment Limited, TiL）將是這起交易中所有港口的唯一擁有者，只有巴拿馬的2座港口將由美國投資管理公司貝萊德集團控制。

消息人士之一說，這兩座港口設施占整體交易總價值的4%。一旦交易完成，李嘉誠的長江和記實業公司將入袋超過190億美元。

報導稱今次交易有不到10家競購方參與，最終亞彭帝家族相關財團獲選中，部分原因是該家族與長和系創辦人兼資深顧問李嘉誠是「老相識」，長和亦認為，把相關港口交到亞彭帝家族手中會得到妥善管理。

報導又引述一名消息人士表示，買方承諾維持港口的管理和現行營運規則不變。根據最新資料顯示，現時亞彭帝家族為首的MSC在TiL持股共60%股權，GIP約持股30%，新加坡政府投資公司（GIC）則持有10%。

消息人士指出，這起交易仍有待進行盡職調查、稅賦和會計審核，以及港口所在地監管機構的批准。買方已承諾將維持港口的管理和現行營運規則不變，其中大多數碼頭為共用設施，對所有航運公司開放且沒有歧視待遇。

亞彭帝家族的地中海航運公司（Mediterranean Shipping Company，MSC）擁有TiL控股權，婉拒對此消息發表評論。

交易作業雖然還在進行中，但相關方已經錯過原訂4月2日前完成巴拿馬港口部分的目標。長和將保留旗下位於香港和中國的港口。這兩個區域的港口貢獻長和總營收約12%。

香港 義大利 新加坡

上一則

中官媒喊「以鬥爭精神」打關稅戰 粵蘇民企卻紛停工了

下一則

中舉國打貿戰 習近平獲「免罪金牌」 免擔經濟不振之責

延伸閱讀

李嘉誠靜待簽名 賣巴拿馬港口

李嘉誠靜待簽名 賣巴拿馬港口
李嘉誠賣巴拿馬港口給美國：中國不滿，但能夠插手破壞交易嗎？

李嘉誠賣巴拿馬港口給美國：中國不滿，但能夠插手破壞交易嗎？
中國官媒批李嘉誠「賣港口無異向對手遞刀」隨後刪文

中國官媒批李嘉誠「賣港口無異向對手遞刀」隨後刪文
長和售港口業務 李嘉誠次子旗下公司稱「所有業務獨立」

長和售港口業務 李嘉誠次子旗下公司稱「所有業務獨立」

熱門新聞

男女全裸在街頭進行性行為。（取材自微信）

中六旬翁和35歲女友泰國街頭脫光「野戰」 被逮還不服氣

2025-04-12 08:30
美國副總統范斯一句「中國鄉巴佬」，引發中國網友憤怒。(路透)

范斯喊「中國鄉巴佬」 中網友怒：粗魯無知

2025-04-07 21:10
特首梁振英的二女兒梁齊昕。（取材自臉書）

香港前特首梁振英女兒梁齊昕33歲猝逝 曾扮鬼街頭鬧事

2025-04-08 20:14
「嫂子揉麵」視頻。（視頻截圖）

「嫂子揉麵」全網瘋傳 網民：這是揉麵還是勾引我？

2025-04-12 09:30
唐男懷疑女兒和兒子都不是自己親生的。（視頻截圖）

湘男疑女兒非親生想驗DNA 妻回「90%是你的」 結局很意外

2025-04-10 10:30
前NBA球星馬布里（右）與汪妤凌已在美國結婚。（取材自微博）

前NBA球星馬布里娶「好聲音」歌手 樂喊：我是中國女婿

2025-04-08 02:19

超人氣

更多 >
鷹嘴豆新吃法「低卡高蛋白又免開火」 她連吃3天讚不會膩

鷹嘴豆新吃法「低卡高蛋白又免開火」 她連吃3天讚不會膩
紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難

紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難
曾任中國政府代理人 新州華人餐館老闆ICE報到遭逮捕

曾任中國政府代理人 新州華人餐館老闆ICE報到遭逮捕
演「還珠」小燕子被形容是過氣瓊女郎 參加陸綜翻紅

演「還珠」小燕子被形容是過氣瓊女郎 參加陸綜翻紅
加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連

加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連