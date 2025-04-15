彭博：李嘉誠43港口買家 由義大利亞彭帝家族集團主導

李嘉誠旗下長和集團擬售港口業務，據傳義大利億萬富豪亞彭帝家族是的主要投資人。（路透）

香港 富豪李嘉誠旗下長和集團擬出售香港和中國港口以外港口業務交易再有新消息。彭博14日引述知情人士披露，義大利 億萬富豪亞彭帝（Gianlugi Aponte）家族是打算收購港口的主要投資人，有關交易將由亞彭帝旗下地中海航運MSC控制的港口營運商TiL作主導，以收購持有43個港口的和記港口集團80%權益；至於從和記港口分開拆售的巴拿馬兩個港口，則由美商貝萊德為首的GIP牽頭購入，GIP及TiL將分別占股51%及49%。

明報引述報導稱，巴拿馬港口的交易占長和出售香港和中國港口以外港口總交易價值的4%。消息人士對彭博表示，由於交易正在進行，因此最終交易內容、收購財團的持股結構等細節仍會有變化；有關交易仍需等待審查，以及港口所在地的監管機構批准。

中央社引述彭博報導，要求匿名的消息人士表示，亞彭帝家族旗下、總部設於瑞士日內瓦的碼頭投資有限公司（Terminal Investment Limited, TiL）將是這起交易中所有港口的唯一擁有者，只有巴拿馬的2座港口將由美國投資管理公司貝萊德集團控制。

消息人士之一說，這兩座港口設施占整體交易總價值的4%。一旦交易完成，李嘉誠的長江和記實業公司將入袋超過190億美元。

報導稱今次交易有不到10家競購方參與，最終亞彭帝家族相關財團獲選中，部分原因是該家族與長和系創辦人兼資深顧問李嘉誠是「老相識」，長和亦認為，把相關港口交到亞彭帝家族手中會得到妥善管理。

報導又引述一名消息人士表示，買方承諾維持港口的管理和現行營運規則不變。根據最新資料顯示，現時亞彭帝家族為首的MSC在TiL持股共60%股權，GIP約持股30%，新加坡 政府投資公司（GIC）則持有10%。

消息人士指出，這起交易仍有待進行盡職調查、稅賦和會計審核，以及港口所在地監管機構的批准。買方已承諾將維持港口的管理和現行營運規則不變，其中大多數碼頭為共用設施，對所有航運公司開放且沒有歧視待遇。

亞彭帝家族的地中海航運公司（Mediterranean Shipping Company，MSC）擁有TiL控股權，婉拒對此消息發表評論。

交易作業雖然還在進行中，但相關方已經錯過原訂4月2日前完成巴拿馬港口部分的目標。長和將保留旗下位於香港和中國的港口。這兩個區域的港口貢獻長和總營收約12%。