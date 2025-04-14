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內地沙塵南侵 維港一片灰濛濛 跑步者呼吸不順

香港新聞組／香港14日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

受內地沙塵氣流影響，香港空氣質素12日晚起逐漸轉差。內地中東部12日出現大風降溫和沙塵天氣，沙塵並在13日南下到海南和香港，是今年以來影響內地範圍最廣的一次沙塵天氣。香港部分地區懸浮微粒濃度上升數十倍，部分監測站的空氣品質健康風險級別將達「嚴重」水準，沙塵氣流因風弱難散，可能影響香港一至兩天。

綜合明報等港媒，香港環保署指出，香港12日晚起多區可吸入懸浮微粒（PM10）濃度突然暴升，幅度約由10多倍到3、40倍不等。呼籲市民盡量減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留。受沙塵天氣影響，維港一片灰濛濛，不少市民和遊客13日戴口罩在中環海濱一帶散步；有跑步數小時的民眾則表示，感覺呼吸不大順，像是邊跑邊吸入沙塵想咳嗽。

一道冷鋒12日橫過廣東沿岸，隨後而至的強烈東北季候風令香港氣溫急降，相關沙塵氣流罕有令香港空氣質素轉差。環保署公布，13日午各區監測站的空氣質素健康風險一度升至「甚高」水平，尤以屯門監測站最嚴重，可吸入懸浮粒子（PM10）十多小時內急升33倍。

環保署稱12日午間已在該署網站發預警提示，13日早7時再發新聞稿提示公眾。有呼吸系統科專科醫生認為，對於需長期戶外工作人士而言，當局愈早通知愈好。

除了PM10，直徑更小的微細懸浮粒子（PM2.5）濃度亦飆升。以上水為例，12日晚9時PM2.5濃度為7.3微克，10時升至19.1微克，之後升勢持續，清晨4時一度逼近100微克，直至13日晚8時稍回落，處於66.4微克水平。

翻查紀錄，香港上次受沙塵暴影響是2010年，多區空氣污染指數（2013年轉用空氣質素健康指數）升至500的「極限」水平，不少市民要戴口罩外出，港府被指未能及時預測沙塵暴影響。

另外，天文台13日指東北季候風正為廣東沿岸帶來非常乾燥天氣，13日多區相對濕度降至30%或以下，天文台總部相對濕度更曾跌至21%，打破1984年設置自動氣象站以來4月的最低紀錄。天文台指，15日香港會轉吹偏東風，沙塵天氣情况會逐漸緩解。

香港 沙塵暴 港府

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