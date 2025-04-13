香港回歸以來首次 英議員赴港探孫被拒入境 英外相提交涉：令人擔憂

英國自由民主黨議員賀候絲（Wera Hobhouse）上周到香港探望兒子與孫子時，在機場被拒絕入境並遭遣返。（取材自Wera Hobhouse的X平台）

根據英媒「星期日泰晤士報」報導，英國自由民主黨 議員賀候絲（Wera Hobhouse）上周到香港 探望兒子與孫子時，在機場被拒絕入境，並遭遣返回國，成為香港1997年回歸以來，首位被香港拒絕入境的英國國會議員。英國外交大臣拉米（David Lammy）指事件令人深感擔憂，進一步破壞香港的國際聲譽，要求北京和香港當局交代。

據報導，65歲的賀候絲是英國自由民主黨國會議員，也是歐洲議會和多國議會「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）成員。她本月10日與丈夫飛往香港探望剛出生的孫子，但在入境時被留置並接受訊問，包括她的工作及到港目的，賀候絲的行李亦被搜查，護照被沒收。扣留5小時後，賀候絲在4名香港入境處人員陪同到登機口，經另一班飛機遣送回英國，只有她丈夫獲准入境。

賀候絲對事件感到震驚，表示自己當時幾乎快哭了，連在機場大廳另一端等她的兒子，最終也未能見一面。她表示，香港的人員並未說明拒絕她入境的原因，「這很殘忍」，但她相信，可能與她是一個關注中國人權的議員組織成員有關。

自由民主黨黨魁戴維（Ed Davey）指，賀候絲顯然是因為英國國會議員的身分而被拒絕入境，強調不容許中方透過威嚇國會議員損害英國民主，他要求拉米傳召中國駐英大使解釋。

拉米在聲明中指事件令人深感擔憂，對行動自由的不合理限制只會進一步損害香港的國際聲譽，並表示已緊急向香港政府及北京當局提出交涉，要求他們做出解釋。他並補充稱，議員僅僅因為表達了自己的觀點而被拒絕入境是不可接受的。

據報導，中國駐英大使館暫時未有回應。

公開資料顯示，「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）串聯起41個不同國家和區域的議會議員，關注中國崛起及相應政策，具「對中鷹派」形象。去年7月，IPAC在台北舉辦年度峰會，台灣在此次年會正式加入成為新成員，由民進黨立委范雲及民眾黨 立委陳昭姿任共同主席。