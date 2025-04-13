香港將增設7000監視器 新警務處長：防止罪案

香港懲教署12日在香港懲教博物館及社區教育體驗館舉行「全民國家安全教育日」活動。圖為保安局局長鄧炳強（右一）參與攤位遊戲。（中通社）

香港 警務處擬推出「銳眼」（SmartView）計畫，為防止罪案、協助警方偵查、確保公共安全及公共秩序，在犯罪熱點安裝監視器，目前計畫目標至2027年在全港安裝6000至7000支監視器，同時會推動無人機高空巡邏試驗計畫，在市區或郊區試行。

綜合媒體報導，新任香港警務處長周一鳴12日在香港有線新聞電台節目上說，香港政府正推動在「罪案黑點」安裝監視器的計畫。希望通過安裝更多監視器，助警隊的工作事半功倍，能動用更少人手維護社區安全，也能更快破案。

周一鳴透露，香港警方正研究其他政府部門現有監視器系統的兼容性，包括運輸署、康文署等公共場所及公共屋邨的監控設備，以避免資源浪費。他指出，將評估各部門現有的攝影機需不需要提升，或是能否與警方配合。

查閱香港警務處官網發布的「於罪案黑點安裝閉路電視計畫」，安裝監視器主要有三個目的：防止罪案，尤其對一些在街頭發生的罪案發揮阻嚇作用；當有罪案發生時能提供更多線索，協助警方偵查罪案；協助警方就公眾活動進行人流管理，以及實施相應的人潮管制措施，確保公共安全及公共秩序。

哪裡會是罪案黑點？計畫指出，安裝的地點會先分析各區的罪案記錄和數據，並審視地區的不同情況、人流、風險和公眾秩序。該計畫強調，只會拍攝到公眾地方，並稱已在安裝監視器的監察範圍內設置告示，公告該處公眾地方屬於監視器監察範圍。

另外，4月15日將迎來第十個全民國家安全教育日。港府 保安局八個紀律部隊和輔助部隊在本月不同的周末及假日舉行開放日，入境事務學院、香港懲教博物館及社區教育體驗館和民眾安全服務隊總部昨日免費向市民開放，打響頭炮。雖然陰天有雨，市民仍然熱情不減，入境處和民眾安全服務隊估計昨日全日分別有4000人次和逾2000人次到場。

懲教署在香港懲教博物館及社區教育體驗館舉行「全民國家安全教育日」，活動包括展覽、互動遊戲及攤位遊戲等。懲教博物館設有以「懲教與國家安全」為主題的展覽室，加深市民對維護國家安全的認識，並展示懲教署在維護國家安全的工作成效。財政司司長陳茂波、保安局局長鄧炳強分別到場參觀，並到攤位上玩遊戲。