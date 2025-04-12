為確保公共秩序 香港警務處擬至2027年全港安裝六至七千支監視器

圖為在香港街頭的監視器。（路透）

香港 警務處擬推出「銳眼」（SmartView）計劃，為防止罪案、協助警方偵查、確保公共安全及公共秩序，在犯罪熱點安裝監視器，目前計劃目標至2027年在全港安裝6000至7000支監視器，同時會推動無人機高空巡邏試驗計劃，在市區或郊區試行。

綜合港媒報導，新任香港警務處長周一鳴12日在香港有線新聞《有理由得傾》電台節目上表示，香港政府正推動在「罪案黑點」安裝監視器的計劃。具體安裝數目仍有待評估，目前目標是到2027年在全香港安裝6,000至7,000個監視器

周一鳴強調，警隊希望通過安裝更多監視器，助警隊的工作事半功倍，能動用更少人手維護社區安全，也能更快破案。

週一鳴透露，香港警方正研究其他政府部門現有監視器系統的兼容性，包括運輸署、康文署等公共場所及公共屋邨的監控設備，以避免資源浪費。他指出，將評估各部門現有的攝影機需不需要提升，或是能否與警方配合。

查閱香港警務處官網發布的「於罪案黑點安裝閉路電視計劃」，安裝監視器主要有三個目的：防止罪案，尤其對一些在街頭發生的罪案發揮阻嚇作用；當有罪案發生時能提供更多線索，協助警方偵查罪案；協助警方就公眾活動進行人流管理，以及實施相應的人潮管制措施，確保公共安全及公共秩序。

哪裡會是罪案黑點？計畫指出，安裝的地點會先分析各區的罪案記錄和數據，並審視地區的不同情況、人流、風險和公眾秩序。該計畫強調，只會拍攝到公眾地方，並稱已在安裝監視器的監察範圍內設置告示，公告該處公眾地方屬於監視器監察範圍。