香港入境處5奪最佳機場服務大獎

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 入境事務處（入境處）在國際專業航空運輸研究機構Skytrax的年度旅客意見調查中，贏得2025年度全球最佳機場出入境服務大獎，是入境處繼2015年、2016年、2019年及2020年後第五次獲得該項殊榮。入境處處長郭俊峯於9日（馬德里時間）出席在西班牙馬德里舉行的頒獎典禮。

大公報報導，郭俊峯表示，入境處能夠五度獲得該項殊榮，是對入境處一直秉承提供最優質出入境服務理念的肯定。入境處感謝主辦單位及世界各地旅客對入境處的支持和認同，更感謝一眾前線同事的專業表現和辛勤付出。入境處會繼續精益求精，運用創新科技，推出更多便利旅客的措施，提供更優質的出入境服務，以鞏固香港作為國際航空樞紐的地位，積極配合香港的整體發展。

報導指出，Skytrax是國際知名的專業研究航空運輸的顧問公司，其中主要業務為世界各地機場和航空公司的服務進行意見調查。今次調查是在2024年8月至2025年2月期間進行，覆蓋全球接近600個機場，共收集了來自逾100個國家，超過1300萬名航空旅客對各機場服務的評分。

郭俊峯到訪西班牙期間，禮節性拜訪了中國駐西班牙王國大使館 ，向大使館對在當地遇事港人提供大力協助表示衷心謝意。郭俊峯亦到訪西班牙內政部，與國際關係局局長會面，就出入境管制等議題作出交流，分享彼此在打擊非法移民 及善用創新科技提升出入境服務的經驗。