香港長者搭車「兩蚊兩折」優惠 明年4月提前上路

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 新年度財政預算案宣布將長者兩蚊（元）乘車優惠改為「兩蚊兩折」優惠，原本估計不遲於2026年9月實施。

文匯報報導，勞工及福利局局長孫玉菡9日在立法會財務委員會特別會議上宣布，經與八達通公司及公共交通營辦商磋商後，將於2026年4月實施「兩蚊兩折」，即提早約5個月，預計可額外節省公帑約2.6億元（港幣，下同，約3350 萬美元），即每月平均節省5200萬元。有關每月限乘240程的安排，預計將於「兩蚊兩折」優惠實際約1年後，即2027年4月才實施。

新一份財政預算案宣布，在受惠對象維持不變的前提下，將已推行多年的長者兩蚊乘車優惠改為推行「兩蚊兩折」優惠，即票價低於或等於10元，維持繳付兩蚊車費，而票價高於10元則須繳付全額車費的兩折，且優惠程數亦設限，以每月計算上限為240程，超出程數之票價，受惠者要自行承擔。

當時，財政司司長陳茂波預計在落實有關調整後，未來五年可減省共約62億元開支。港府 消息人士補充，在首個完整財政年度，即2027/2028年度，有關調整可節省開支約6.8億元。

孫玉菡9日在立法會財委會特別會議上宣布，將提早約5個月實施「兩蚊兩折」，預計於「兩蚊兩折」方案推行約1年後，即2027年4月左右實施「優惠車程設限」方案，「對於財政的影響，實行『兩蚊兩折』是最緊要，所以我們都爭取可盡早實施。」

選委會界別議員簡慧敏認為，「兩蚊兩折」優惠就算提早至明年4月實施，也耗費了很長時間，認為港府要加勁提速。孫玉菡回應說，雖然進行相關系統更改需時半年就可做好，但要確保逾萬部閘機一部也不會出錯，是需要時間的，預算相關測試要再做半年才穩妥，所以需要1年才能實施「兩蚊兩折」優惠，這是現實情況。