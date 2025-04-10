梁齊昕猝逝 警排除自殺 衛署：5年未見接種流感疫苗亡

梁齊昕猝逝，得年33歲。圖為2月14日她在社媒分享與小狗Lafite的合照。（取材自Instagram）

前香港 特首梁振英的33歲次女梁齊昕8日晚猝逝，梁振英9日引述警方及法醫的調查，指目前可以排除自殺和其他的可疑。梁振英稱前幾天女兒還主動接種流感疫苗 ，外界疑因病發離世，衛生署衛生防護中心總監徐樂堅9日指出，過去5年香港共接種超過800萬劑流感疫苗，沒有接獲因接種流感疫苗後的死亡個案。

綜合香港01報導，梁振英原定9日早出席寧港合作諮詢委員會成立活動，並舉辦首場商務推介會，深入推進寧夏與香港兩地更緊密合作；但由於女兒梁齊昕9日驟然離世，梁振英取消所有公開活動。

針對梁振英在臉書帖文中寫道「前幾天她（梁齊昕）還主動去接種流感疫苗」，而梁齊昕於IG上的最後發文，透露她的壓力很大，覺得自己生病了，甚至感到「心碎」，覺得每日的生活都像是一場「恐怖秀」。

徐樂堅回應傳媒有關流感疫苗安全性的查詢時指出，香港設有藥物安全監測機制，監測接種疫苗後的異常事件。過去5年香港共接種超過800萬劑流感疫苗，沒有接獲因接種流感疫苗後的死亡個案。徐強調，接種流感疫苗是其中一種最安全而有效預防季節性流感及其併發症的方法。

徐樂堅表示，本季流感季節的成人嚴重個案數字和兒童流感相關的嚴重併發症個案，較新冠疫情前的流感季節大幅減少。本地數據顯示，未接種本季流感疫苗的兒童，出現嚴重流感併發症的比率，是已接種疫苗兒童的約四倍。該數據凸顯接種季節性流感疫苗對預防重症和死亡的重要保護作用。

此外，香港媒體報導，影帝黃秋生 9日天在臉書PO文：「安息My friend。懷念。」引來大批香港網友跟著留言「希望她到另一個世界可以得到真正的自由」、「希望齊昕下一世擁有真正的家庭溫暖」。黃秋生多年前曾為了梁齊昕開戰杜汶澤，後來黃秋生力挺香港民主，遭北京封殺，他後來拿下金馬影帝時，梁齊昕曾在社群祝賀他。