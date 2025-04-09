美關稅霸凌 香港特首李家超：港備妥7招反擊

美國近日對多個貿易夥伴徵收對等關稅。香港特首李家超8日表示，美國做法霸凌野蠻，損害全球貿易，嚴重破壞多邊貿易體制和全球化進程，為世界帶來極大風險。（中通社）

香港 特首李家超8日批評美國的對等關稅 政策，並採取七項長遠措施，以應對美國關稅的影響，包括加快融入中國發展大局、開拓內地和新興市場、加強與其他地區的貿易、加快香港產業升級轉型，以及拓展與東協、中東和「一帶一路」國家或地區的經貿關係等。

綜合中央社、大公文匯等港媒報導，李家超早上出席行政會議前向媒體發表談話表示，上周美國對多個貿易夥伴徵收所謂「對等關稅」，其中對香港加徵34%關稅，加上早前加徵的20%關稅，累計徵收54%關稅。他指出，美國不再奉行自由貿易，肆意破壞國際共同建立的世界貿易規則，霸凌野蠻，破壞全球多邊貿易體制及世界經貿秩序，為世界帶來極大風險和不穩定性。

他說，對等關稅破壞全球消費品產業鏈和供應鏈的穩定性，會令生產成本上升等，影響國際貿易及投資者對市場的信心，有可能觸發貿易萎縮及通膨。

他引述分析預計，未來2年中美雙邊貿易額將會因此大幅下跌兩成。

他並說，強化與區域內的貿易可以抵銷美國的貿易減少，香港會進一步擴大經貿朋友圈，包括東協、中東，以及「一帶一路」國家和地區等。

李家超指出，港府 一直以來制訂政策都以鞏固優勢、把握機遇和防範及化解風險為原則，實踐證明這方面的策略是正確的。面對美國濫施關稅，港府的策略會在七方面加大力量。包括：一、把握國家發展機遇，融入國家發展大局；二、加強國際交往合作；三、加快產業升級轉型，開展高增值創新驅導的經濟模式。四、加大發展科技創新；五、大力推動國際金融合作；六、把握多國分散風險的大趨勢，吸引資金來港；七、繼續為業界提供支援，協助業界應對挑戰。

另據明報報導，特首會同行政會議8日通過電車公司申請加價，申請加幅獲全數批准，最新成人票價3.3元、增加3毫（3角），小童1.6元、增加1毫，65歲或以上長者1.5元、增加2毫，現時票價260元的月票則維持不變，新收費下月12日生效。

港府發言人形容，是次電車建議加幅為可接受水平，加價後電車仍為行走港島北岸最相宜的交通工具，是次調整有助確保電車服務能持續營運和發展。電車公司預計今年第二季推出新應用程式，提供實時電車到站時間資訊。電車上次加價為2022年7月。