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「倒錢落海」香港前特首林鄭月娥遷辦公室 裝修280萬遭批

香港新聞組／香港8日電
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香港前特首林鄭月娥3月在博鰲亞洲論壇2025年年會舉行的女性圓桌會議上發言。（新華社）
香港前特首林鄭月娥3月在博鰲亞洲論壇2025年年會舉行的女性圓桌會議上發言。（新華社）

香港前特首林鄭月娥的辦公室將由金鐘的甲級寫字樓，遷入灣仔舊入境大樓23樓，裝修費預計約280萬元（港元，下同，約36萬美元）。實政圓桌立法會議員田北辰7日在特別財委會質疑，灣仔入境大樓將於2028年重建，屆時280萬公帑會否「倒落海」。

香港01報導，2025年特別財務委員會7日開會，田北辰在會上跟進林鄭前特首辦的遷址問題，稱贊成租用政府物業，惟覺得選址奇怪。他表示，灣仔舊入境處大樓將於2028年重建，到時候又要再搬，除非重建計畫有變，否則280萬裝修費公帑又「倒落海」。他要求政府解釋為何不採用一個可以「一勞永逸」的地方，為納稅人省錢。

港府在堅尼地道為前任特首提供辦公室，因為已有三任特首董建華、曾蔭權、梁振英使用而「滿員」。林鄭2022年6月底離任後，政府租用金鐘太古廣場一座806室作為她的辦公室，首兩年租金支出逾1000萬元，備受批評。一向主張只為三任前特首提供辦公室的田北辰，7日再次呼籲政府檢討安排，「你又會說是按照20幾年前的獨立委員會報告書建議，但當時是沒有考慮到會有那麼多個前特首，是時間檢討了！」

行政署長伍江美妮回應稱，政府物業的使用率非常高，產業署在物色選址後，才定下灣仔舊入境大樓，這也是暫時唯一合適的地方，可以物盡其用，相比私人物業可以節省大筆租金。

對於田北辰只服務三任前特首的建議，她表示一直依照獨立委員會報告書的建議執行，「暫時無計畫削減這方面支援」。

此外，特首辦本年度將增加三個非首長職位，包括兩個有時限的新聞主任職系職位，以及一名常額司機職系職位，涉款266萬元。

特首辦常任秘書長蔡傑銘表示，辦公室會跟隨公務員事務局領導和統籌的整體縮減公務員編制2%的計畫。他指出，特首辦資源比較小，編制只有約100人，難以從內部調撥人手拓展新媒體工作，因此在必須要的情況下才開徵有關職位，而上述有時限職位以三年為基準。

租金 香港 林鄭月娥

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