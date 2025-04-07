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川普的良藥苦口？解放日後全球股市崩跌 恐怖關稅會持續多久

何時放下關稅大刀？川普給出答案了

關稅貿易戰升級 香港財爺：將多方面支援企業

香港新聞組／香港7日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

對於美國宣布對全球幾乎所有國家和地區徵收「對等關稅」，香港財政司司長陳茂波於網誌中表示，地緣局勢發展困擾全球貿易前景，香港作為國際貿易樞紐，短期內亦難免會受到一定影響。他強調，香港會繼續保持自由港地位，實行自由貿易政策，保障貨物、資金和資訊等的自由便捷流動，這些都受到基本法的保障。

大公報報導，陳茂波指，鑑於國際貿易戰升級的風險正逐步增加，對全球經濟及國際貿易帶來沉重壓力，市場氣氛轉趨悲觀。此時此刻，香港更須保持警惕，並以底線思維做好充分準備。

他表示，港府一直密切留意和評估有關情況和發展，並從多方面為本地企業提供支援，包括資金周轉，例如繼續透過出口信用保險局加強為從事貿易的企業，提供出口信用保險支援，而金融管理局亦會繼續積極協調銀行界，幫助中小企應付資金周轉需要；開拓新市場，例如通過「BUD專項基金」，支持香港企業發展品牌、升級轉型及拓展新市場；通過資助計畫，支持企業加快數碼轉型，並把握電商機遇；以及及時提供資訊，協助企業更好掌握市場情況，並管理風險。

陳茂波續稱，8日港府將公布第四批重點企業夥伴，引進重點企業辦公室將與十多家重點企業夥伴簽署合作意向書。他又透露，新一批企業當中，有深耕高精度人工智能的企業，研發出的智能交通產品和方案已在全國50多個城市應用；有專注商用服務機器人的企業，其產品已出口至全球40多個國家和地區；也有聚焦外科設備的醫療科企，已成功在全球治療逾30萬宗腫瘤病例，並在全球累計申請了900多項專利。可以說，這些重點企業的技術、產品和服務都極具國際競爭力。

他表示，香港兩年多以來成功吸引的80多家重點企業，除了預計未來數年合共會為香港帶來近500億元（約64.3億美元）的投資和創造超過2萬個職位外，亦將助力香港加快推動新型工業化，為香港注入新的發展動能。

香港 港府 保險

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