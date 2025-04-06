內地客怨香港公廁、休息座位少 清明假期2天湧入30萬人

香港流行文化節重頭節目「ImagineLand 2025」大型戶外音樂嘉年華，5日在香港文化中心露天廣場，及星光大道梳士巴利花園草地及活動平台舉行，吸引大批市民和遊客駐足欣賞。（中通社）

5日是內地的清明節三天小長假第二天，大批內地遊客趁假期赴港，首兩日截至5日晚9時已有30.3萬內地客入境香港 ，超越去年同期，雖然天陰微雨，但各街道路牌、天橋等內地遊客打卡熱點依然人頭湧湧。

大公報報導，不少內地遊客表示，今次是首次赴港遊玩，逗留三天，除了打卡，住宿購物等預計花費2000元（港幣，下同，約257.2美元）至萬元不等。他們普遍對香港印象良好，但認為公共設施有提升空間，例如希望增設公眾休息座位、公共廁所、街邊垃圾桶等，讓遊客在各區打卡遊玩時，能有更好的體驗。

內地遊客喜歡城市漫步（City walk），在大街小巷發掘打卡景點，對「港味」十足的風景尤感興趣，包括電影與電視劇的取景地、街道等。舊油蔴地警署、旺角金魚街、旺角網紅天橋、尖沙咀海港城 網紅海景樓梯、堅尼地城新海旁及附近的籃球場，5日下午每一處都聚集大量遊客在打卡拍照，旺角網紅天橋情況尤其熱鬧，同一時間有數十名遊客各自倚著天橋欄杆，與旺角街景「同框」拍照。

在堅尼地城，遊客與「堅彌地城新海旁」路牌打卡，不少人就在路牌旁的咖啡店購買外賣咖啡，拿著咖排與路牌合照，而咖啡店內客人滿座，目測都是內地遊客。

來自武漢的閔小姐說，此行留港三至四天，預計消費3000元。她已到旺角、尖沙咀等地，感到香港夜景漂亮，夜晚的街道燈火輝煌，霓虹燈將街道映照得如同夢幻世界，過去看香港電視劇的畫面，現時身歷其中。「香港整體不錯，只是走路較多時，路邊難以找到座位休息、廁所，公共垃圾桶也不夠多。」她希望可以增設這些設施。

成都的陳小姐和牟小姐在香港遊玩三天，她們去了中環、維港，在旺角體驗City walk。她們說香港很繁華，本地人友善，完全打破了網上的刻板印象。不過在旅途中遇到一些小問題，例如坐巴士、地鐵 時很擠擁，路邊休息的地方少，經常找不到廁所和垃圾桶。她們建議增加垃圾桶和公共座位。

成都的何先生和女友也打算留港三天，到尖沙咀、維港遊玩，逛街購物，預算一萬元。何先生說，香港景點眾多且集中，便於步行遊覽，「但在街上很難看到可以休息的座位」，希望香港增加公共座位和垃圾桶。