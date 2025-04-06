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日本遊富士山觀光巴士高速路追撞 包括6港人共47傷

香港新聞組／香港6日電
日本東京八王子市中央自動車道南下線小佛隧道口，5日上午10時發生觀光巴士追撞事故，造成兩輛觀光巴士包含駕駛共47人受傷。（視頻截圖）
日本東京八王子市中央自動車道南下線小佛隧道口，5日上午10時發生觀光巴士追撞事故，造成兩輛觀光巴士包含駕駛共47人受傷。（視頻截圖）

日本東京八王子市高速公路南下線隧道口，5日上午10時15分左右發生觀光巴士追撞事故。這起車禍造成兩輛觀光巴士包含駕駛共47人受傷，傷者皆為外國遊客，所幸均無生命危險，所有人送院時清醒。

綜合日本媒體、明報報導，兩輛巴士是從東京車站前往山梨縣河口湖方向，共載有100名外籍旅客。當時因路況壅塞，前方觀光巴士疑似減速行駛，行駛在後方的巴士司機稱「沒有注意到前方巴士已煞車，就追撞上去了」。一名來自台灣的遊客表示，「當時正準備前往富士山，車尾的窗戶突然被撞碎，至少有30人受傷」。

涉事巴士屬旅遊平台KKday「富士山一日遊」行程， KKday證實，被追撞旅巴上有12人為其旅客，6人來自香港，其餘自台灣、馬來西亞及新加坡，當日已終止原定行程，傷者已送醫檢查。

KKday稱，將為所有旅客辦理全額退款，並會協助旅客返程、提供保險協助，又稱巴士供應商符合當地規範，將提供事故證明。

台灣民視新聞訪問到其中一名受傷旅客，旅客稱當時車上有人頭部流血、腳受傷，事後在路邊等近5小時才有車接送離開現場。

目前日本警視廳正對此進行調查。

觀光 日本 富士山

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