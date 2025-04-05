清明小長假 訪港內地客多去年15% 有窮遊有掃奢侈品

香港4日迎來清明節假期，尖沙咀一帶遊客眾多。（中新社）

4日清明節除了是香港 的公眾假期，也是內地清明節三天小長假的首日，兩地往返人潮湧現，香港入境事務處表示，香港內地客入境人次17.4萬，占整體入境人次約36%，較去年同一時段逾15萬升約15%；而港人入境人次約26.7萬，占整體入境人次約56%。出境人次則錄得約61.3萬，其中約47.3萬港人離港，占整體出境人次約77%。

綜合明報、大公報等港媒報導，香港民眾除了上山拜祭先人，亦不少市民趁假日帶小朋友到內地遊玩，關口一度出現人龍。有內地女士消費近3萬元人民幣（約4110.8美元）購入奢侈品，讚香港商品質素高；也有在星光大道 拍攝留念、來自上海的cosplay（角色扮演）愛好者選擇「窮遊」，即日返回深圳住宿；有內地遊客專程乘船到西貢鹽田，希望海線風景。

香港4日迎來清明節假期，尖沙咀一帶遊客眾多。（中新社）

油麻地警署、尖沙咀星光大道、中環百年茶樓「蓮花樓」，以及西貢萬宜水庫東壩等，均成為熱門打卡地。其中位於中環威靈頓街的「蓮香樓」，有不少旅客在門外輪候。

不少民眾及遊客在北潭湧小巴站，候車前往萬宜水庫東壩，最高峰時約有200人。有大陸遊客在小紅書發布影片指，前往萬宜水庫的路段大塞車，多輛的士無法前進，遊客需下車，步行到目的地。有的士司機疑濫收車資，向乘客開價400港元（約51.4美元），被警員當場逮捕。

港人除北上消費，亦有不少市民選擇留港消費，有市民表示，希望留港消費支持香港市道，預算假期消費一、兩千港元，亦有市民認為假期外出旅行人流太多，故選擇在港飲茶。

4日午尖沙咀附近街道較平日人流增加，星光大道部分明星手印處有內地客排隊拍照留念；而K11 MUSEA購物中心、海港城 客流明顯增多，本地及內地客參半，尤其海港城內有不少本地客消費。有海港城商鋪店員表示，4日人流情況與公眾假期相若。

4日是清明節假期，不少香港民眾從深圳灣口岸入境深圳，有人回鄉掃墓，有人趁假期前往內地遊玩。（中新社）

來自上海的cosplay愛好者與朋友在尖沙咀海旁穿著動物服裝拍攝留念。他表示，晚上將返回深圳住宿，次日再過關赴港繼續遊玩。她解釋，香港酒店房間及餐飲價格都太貴，因此吃住都在深圳，「也還沒敢搭的士」。

也有內地客在海港城購物表示，3日抵港留宿一晚，4日購買皮包等物品，花費約3萬元。她讚香港商品質素高，奢侈品款式豐富，希望香港加大力度推廣如微信、支付寶等電子支付。