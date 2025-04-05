我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普點燃關稅戰 盟友克魯茲警告：共和黨期中選舉恐慘敗

方基墨離世 湯姆克魯斯悲嘆：祝你下段旅途順利

清明小長假 訪港內地客多去年15% 有窮遊有掃奢侈品

香港新聞組／香港5日電
香港4日迎來清明節假期，尖沙咀一帶遊客眾多。（中新社）
香港4日迎來清明節假期，尖沙咀一帶遊客眾多。（中新社）

4日清明節除了是香港的公眾假期，也是內地清明節三天小長假的首日，兩地往返人潮湧現，香港入境事務處表示，香港內地客入境人次17.4萬，占整體入境人次約36%，較去年同一時段逾15萬升約15%；而港人入境人次約26.7萬，占整體入境人次約56%。出境人次則錄得約61.3萬，其中約47.3萬港人離港，占整體出境人次約77%。

綜合明報、大公報等港媒報導，香港民眾除了上山拜祭先人，亦不少市民趁假日帶小朋友到內地遊玩，關口一度出現人龍。有內地女士消費近3萬元人民幣（約4110.8美元）購入奢侈品，讚香港商品質素高；也有在星光大道拍攝留念、來自上海的cosplay（角色扮演）愛好者選擇「窮遊」，即日返回深圳住宿；有內地遊客專程乘船到西貢鹽田，希望海線風景。

香港4日迎來清明節假期，尖沙咀一帶遊客眾多。（中新社）
香港4日迎來清明節假期，尖沙咀一帶遊客眾多。（中新社）

油麻地警署、尖沙咀星光大道、中環百年茶樓「蓮花樓」，以及西貢萬宜水庫東壩等，均成為熱門打卡地。其中位於中環威靈頓街的「蓮香樓」，有不少旅客在門外輪候。

不少民眾及遊客在北潭湧小巴站，候車前往萬宜水庫東壩，最高峰時約有200人。有大陸遊客在小紅書發布影片指，前往萬宜水庫的路段大塞車，多輛的士無法前進，遊客需下車，步行到目的地。有的士司機疑濫收車資，向乘客開價400港元（約51.4美元），被警員當場逮捕。

港人除北上消費，亦有不少市民選擇留港消費，有市民表示，希望留港消費支持香港市道，預算假期消費一、兩千港元，亦有市民認為假期外出旅行人流太多，故選擇在港飲茶。

4日午尖沙咀附近街道較平日人流增加，星光大道部分明星手印處有內地客排隊拍照留念；而K11 MUSEA購物中心、海港城客流明顯增多，本地及內地客參半，尤其海港城內有不少本地客消費。有海港城商鋪店員表示，4日人流情況與公眾假期相若。

4日是清明節假期，不少香港民眾從深圳灣口岸入境深圳，有人回鄉掃墓，有人趁假期前往...
4日是清明節假期，不少香港民眾從深圳灣口岸入境深圳，有人回鄉掃墓，有人趁假期前往內地遊玩。（中新社）

來自上海的cosplay愛好者與朋友在尖沙咀海旁穿著動物服裝拍攝留念。他表示，晚上將返回深圳住宿，次日再過關赴港繼續遊玩。她解釋，香港酒店房間及餐飲價格都太貴，因此吃住都在深圳，「也還沒敢搭的士」。

也有內地客在海港城購物表示，3日抵港留宿一晚，4日購買皮包等物品，花費約3萬元。她讚香港商品質素高，奢侈品款式豐富，希望香港加大力度推廣如微信、支付寶等電子支付。

香港 海港城 星光大道

上一則

粉絲追美網紅 港地鐵如「屍速列車」 疑毀閘機職員報警

下一則

74歲翁騎車80公里求網戀女友復合 她：這原因讓人煩了

延伸閱讀

香港地產大亨南加演講 美中貿易戰瓷器撞瓦罐

香港地產大亨南加演講 美中貿易戰瓷器撞瓦罐
南加華人H1B快過期仍順利入境 律師籲這類人不必慌

南加華人H1B快過期仍順利入境 律師籲這類人不必慌
美國取消小額包裹免稅措施 中國多個協會聲明反對

美國取消小額包裹免稅措施 中國多個協會聲明反對
香港是自由港 批川普對等關稅霸凌無理 違反WTO規則

香港是自由港 批川普對等關稅霸凌無理 違反WTO規則

熱門新聞

王楚欽被北大擬錄取。(新華社)

王楚欽考研上岸 總成績第一 北大：奧運冠軍不用統考

2025-04-03 02:23
香港首富李嘉誠。路透

不賣了？港媒稱李嘉誠賣巴拿馬港口交易已暫緩

2025-03-28 12:29
美國是牛肉出口大國，近期牛肉輸中數量從2000噸驟降到54噸。（美聯社）

中國不買了？美國牛肉對中出口量 從2000噸驟降至54噸

2025-03-28 15:55
世界泳聯也發文送祝福全紅嬋。（取材自微博）

全紅嬋18歲生日願望曝光 最關心的事竟然不是金牌？

2025-03-29 02:18

杭州SUV墜河 夫妻死扒著車窗 有人來救…男1句話征服全網

2025-03-31 07:30
中國國務院關稅稅則委員會公告，宣布對原產於美國的所有進口商品加徵34%關稅。（美聯社）

關稅戰再起 中國出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅

2025-04-04 06:58

超人氣

更多 >
川普關稅震撼全球 各國回應的「十大金句」

川普關稅震撼全球 各國回應的「十大金句」
華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」

華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」
股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？

股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？
美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級

美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級
關稅戰再起 中國出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅

關稅戰再起 中國出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅