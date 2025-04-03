新光戲院可望6月「復活」接手香港黃埔嘉禾用地

香港示意圖。(圖/shutterstock)

屹立香港 北角半世紀的新光戲院，於3月3日結業，2日網上流傳一份新聞稿，稱新光戲院大劇場主席李居明已成功租賃嘉禾黃埔戲院用地，並計畫建造「新光黃埔」電影娛樂文化新地標，將於6月開幕。

明報報導，新光戲院行政總裁黎鑑鋒已租下嘉禾黃埔戲院現址，稱留意到剛巧嘉禾黃埔租約到期，所以決定落戶黃埔，但黎拒絕透露何時計畫及開始洽談，以及租約期限等細節，稱稍後一併回應。

據報導，網傳的新聞稿稱，「新光黃埔」大堂將附設新光紀念博物展示區，公開讓觀眾入場前參觀；又稱李居明將成立基金為本土電影及粵劇提供宣傳贊助，推廣及支持觀眾在黃埔新地標消費，並將在開幕時公布一系列活化電影、粵劇及表演文化的計畫。文中提及「粵劇特朗普3.0」6月將在西九文化戲曲中心上演，並加入澤連斯基的角色。黎鑑鋒稱網傳的新聞稿內容非最終版本，目前尚在計畫中，將容後公布詳情。

報導稱，新光戲院上月結業，李居明受訪時亦提及要思考如何延續「新光精神」，當時已透露「希望做出另一個新光」，又稱已收到不少計畫。至於嘉禾黃埔則已營運近16年，日前宣布4月10日起結業。嘉禾黃埔前身亦為戲院，由娛藝（UA）營運，1989年起開業直至2009年由嘉禾院線接手。