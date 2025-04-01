張國榮逝世22周年 粉絲：4月1日已變哥哥陪伴我們的一天

4月1日，來自世界各地的張國榮歌迷聚集在香港星光大道的張國榮手印前，獻花悼念香港著名藝人張國榮逝世22周年。（中通社）

眾多歌迷在香港星光大道獻花悼念張國榮4月1日，來自世界各地的張國榮歌迷聚集在香港星光大道的張國榮手印前，獻花悼念香港著名藝人張國榮逝世22周年。（中通社）

時光荏苒，又是一年4月1日，這是張國榮 逝世22周年的日子。當日，香港 多地一如既往有歌迷、影迷自發舉辦紀念儀式，到他離世的香港文華東方酒店外悼念。有粉絲表示，「4月1日 ，已經變成哥哥陪伴我們的一天。」

張國榮1956年出生於香港，1977年出道，憑「風繼續吹」等金曲奠定樂壇地位；又以「霸王別姬」、「英雄本色」等經典電影，收獲大批海內外影迷，是華語娛樂圈的傳奇人物。

天妒英才，張國榮於2003年4月1日在中環文華東方酒店墮樓離世，終年46歲。對無數人來說，他早已不僅是一個名字，更是一段回憶，一個時代的標誌，一種藝術的象徵。

4月1日，來自世界各地的張國榮歌迷聚集在香港中環文華東方酒店外，獻花紀念香港明星張國榮去世22年。 (中新社)

每年今日，無數粉絲會聚集文華東方，以各種形式悼念這位巨星。

當日上午10時，數十組花牌和無數花束及心意卡早已擺放在酒店外，大型紅色玫瑰的心型花牌寫著「愛哥哥」，亦有來自西安、南寧等地的粉絲聯名送上「哥哥，我們永遠寵愛你」紀念牌。不少前來紀念的人，在酒店外互相回憶起他的故事，聆聽他的歌曲。

尖沙咀星光大道 的張國榮「明星手印」前一晚起就有歌迷獻花，引用歌詞「誰能代替你地位」、「為你鍾情」等抒發思念之情。亦有不少南韓粉絲特地前來，用韓文紀念卡懷念這位巨星。

前來悼念的何小姐表示，今日不僅是對「哥哥」的紀念，也是對那段美好時光的回顧，對那份曾經共有的情感的寄托。「4月1日 ，已經變成哥哥陪伴我們的一天。」

4月1日，大批粉絲來到香港中環文華東方酒店外獻上鮮花，悼念香港著名藝人張國榮逝世22周年。（中通社）

各地亦有小規模的紀念儀式，上海、南寧、江門等城市都在這一天舉辦紀念22周年金曲演唱會。一些社交平台全天24小時播放張國榮的經典歌曲。

懷念張國榮，不僅是對他個人的追憶，也是對那個時代的緬懷。生命雖短暫，藝術可永恆。他的故事，他的歌曲，他的電影，將繼續在每個人心中綻放光彩。