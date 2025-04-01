我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MTA駕駛布碌崙遭兩名青少年襲擊 疑似為地鐵衝浪偷竊鑰匙

等待關稅放榜時刻 史指在新一季首日走升

張國榮逝世22周年 粉絲：4月1日已變哥哥陪伴我們的一天

中通社／香港1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
4月1日，來自世界各地的張國榮歌迷聚集在香港星光大道的張國榮手印前，獻花悼念香港著名藝人張國榮逝世22周年。（中通社）
4月1日，來自世界各地的張國榮歌迷聚集在香港星光大道的張國榮手印前，獻花悼念香港著名藝人張國榮逝世22周年。（中通社）

眾多歌迷在香港星光大道獻花悼念張國榮4月1日，來自世界各地的張國榮歌迷聚集在香港...
眾多歌迷在香港星光大道獻花悼念張國榮4月1日，來自世界各地的張國榮歌迷聚集在香港星光大道的張國榮手印前，獻花悼念香港著名藝人張國榮逝世22周年。（中通社）

時光荏苒，又是一年4月1日，這是張國榮逝世22周年的日子。當日，香港多地一如既往有歌迷、影迷自發舉辦紀念儀式，到他離世的香港文華東方酒店外悼念。有粉絲表示，「4月1日 ，已經變成哥哥陪伴我們的一天。」

張國榮1956年出生於香港，1977年出道，憑「風繼續吹」等金曲奠定樂壇地位；又以「霸王別姬」、「英雄本色」等經典電影，收獲大批海內外影迷，是華語娛樂圈的傳奇人物。

天妒英才，張國榮於2003年4月1日在中環文華東方酒店墮樓離世，終年46歲。對無數人來說，他早已不僅是一個名字，更是一段回憶，一個時代的標誌，一種藝術的象徵。

4月1日，來自世界各地的張國榮歌迷聚集在香港中環文華東方酒店外，獻花紀念香港明星...
4月1日，來自世界各地的張國榮歌迷聚集在香港中環文華東方酒店外，獻花紀念香港明星張國榮去世22年。 (中新社)

每年今日，無數粉絲會聚集文華東方，以各種形式悼念這位巨星。

當日上午10時，數十組花牌和無數花束及心意卡早已擺放在酒店外，大型紅色玫瑰的心型花牌寫著「愛哥哥」，亦有來自西安、南寧等地的粉絲聯名送上「哥哥，我們永遠寵愛你」紀念牌。不少前來紀念的人，在酒店外互相回憶起他的故事，聆聽他的歌曲。

尖沙咀星光大道的張國榮「明星手印」前一晚起就有歌迷獻花，引用歌詞「誰能代替你地位」、「為你鍾情」等抒發思念之情。亦有不少南韓粉絲特地前來，用韓文紀念卡懷念這位巨星。

前來悼念的何小姐表示，今日不僅是對「哥哥」的紀念，也是對那段美好時光的回顧，對那份曾經共有的情感的寄托。「4月1日 ，已經變成哥哥陪伴我們的一天。」

4月1日，大批粉絲來到香港中環文華東方酒店外獻上鮮花，悼念香港著名藝人張國榮逝世...
4月1日，大批粉絲來到香港中環文華東方酒店外獻上鮮花，悼念香港著名藝人張國榮逝世22周年。（中通社）

各地亦有小規模的紀念儀式，上海、南寧、江門等城市都在這一天舉辦紀念22周年金曲演唱會。一些社交平台全天24小時播放張國榮的經典歌曲。

懷念張國榮，不僅是對他個人的追憶，也是對那個時代的緬懷。生命雖短暫，藝術可永恆。他的故事，他的歌曲，他的電影，將繼續在每個人心中綻放光彩。

張國榮 香港 星光大道

上一則

中配恩綺、小微離台 中國國台辦：強烈譴責

延伸閱讀

張國榮逝世22年 生前摯愛發文「誰能代替你」惹哭全網

張國榮逝世22年 生前摯愛發文「誰能代替你」惹哭全網
李嘉誠賣港口 港媒：北京可祭國安法 審查期或逾半年

李嘉誠賣港口 港媒：北京可祭國安法 審查期或逾半年
港股首季累漲3059點跑贏全球 IPO規模冠亞洲

港股首季累漲3059點跑贏全球 IPO規模冠亞洲
張國榮逝世22年 青澀照曝光「最帥哥哥」

張國榮逝世22年 青澀照曝光「最帥哥哥」

熱門新聞

美國是牛肉出口大國，近期牛肉輸中數量從2000噸驟降到54噸。（美聯社）

中國不買了？美國牛肉對中出口量 從2000噸驟降至54噸

2025-03-28 15:55
香港首富李嘉誠。路透

不賣了？港媒稱李嘉誠賣巴拿馬港口交易已暫緩

2025-03-28 12:29
世界泳聯也發文送祝福全紅嬋。（取材自微博）

全紅嬋18歲生日願望曝光 最關心的事竟然不是金牌？

2025-03-29 02:18
中共中央軍委副主席何衛東未出席3月14日「反分裂國家法」實施20周年座談會，引發外界關注。（取材自中國國防部官網）

華盛頓時報：何衛東被查 習近平清洗解放軍最新受害者

2025-03-27 13:15
香港首富李嘉誠。(路透)

李嘉誠賣巴拿馬港口給美國：中國不滿，但能夠插手破壞交易嗎？

2025-03-29 23:25

杭州SUV墜河 夫妻死扒著車窗 有人來救…男1句話征服全網

2025-03-31 07:30

超人氣

更多 >
帳戶出現大額存款 銀行會不會向IRS通報？

帳戶出現大額存款 銀行會不會向IRS通報？
動不動就不理人：3個星座「敏感又冷漠」 總讓人難以捉摸

動不動就不理人：3個星座「敏感又冷漠」 總讓人難以捉摸
陳都靈新劇爆紅成黑馬 製作人高情商曝九重紫和雁回時最大差異

陳都靈新劇爆紅成黑馬 製作人高情商曝九重紫和雁回時最大差異
川普透露馬斯克與政府效率部任務將結束

川普透露馬斯克與政府效率部任務將結束
洛城顧客留字罵服務生 只因帳單印有一行字

洛城顧客留字罵服務生 只因帳單印有一行字