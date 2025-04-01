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港股首季累漲3059點跑贏全球 IPO規模冠亞洲

香港新聞組／香港1日電
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香港恒生指數3月31日收市報23119點，下跌307點，跌幅為1.31%，全日成交金額為2573億港元。（中新社）
香港恒生指數3月31日收市報23119點，下跌307點，跌幅為1.31%，全日成交金額為2573億港元。（中新社）

港美國關稅消息左右大市，資金湧入ETF，道指收市倒升，港股4月開局高開近百點。ATM升0.8%至逾1%，恒指高開97點，開報23217點，成交22.6億元，科指升0.9%，報5441點。

儘管受地緣及中美貿易摩擦困擾，港股全月微升178點，以0.77%升幅計仍跑贏全球主要市場。此外，恒指在今年首季亦累漲3059點，升幅高達15.3%，亦領先全球。分析員認為，即使近期融資活動增加，仍看好港股後市表現，但須關注美國的關稅政策動向。

港股走勢穩健，市場集資金額出現回溫現象。港媒指出，港股今年第1季超過印度成為全球第二、亞洲第一的股票集資市場，這是自2021年第2季來，香港首次實現此目標。

據彭博統計數據，香港首季首次公開招股（IPO）、大宗交易及股票配售所得款項較去年同期激增11倍，達163億美元，僅次於美國。相較之下，曾連續七季在亞洲居首的印度，集資額近乎減半至69億美元，走跌至日本及英國之後。

大公報報導，相比全球主要股市，港股表現明顯跑贏全球主要股市。事實上，近期已有多家大行指出全球資金正在流入港股及A股市場。瑞銀投資銀行中國股票策略研究主管王宗豪表示，儘管近期有多宗大型配股，但首季公布的股權融資只相當於港股市值的0.3%，遠低於2015及2021年約占市值1%的水平，故此並不代表港股估值見頂。

此外，今年香港市場的主要資金流入似乎是南向資金，這些資金仍能抵銷股權融資活動。他建議，投資者可特別留意科技、工業、銀行、能源、材料領域的股份，因為增量資金預示未來盈利增長會更好，在進行股權融資後的12個月內，股價通常會跑贏同業。

不過，香港股票分析師協會副主席郭思治表示，雖然港股中期的走勢仍然向好，但目前正處於中期升浪的調整階段，不少熱門股份，如阿里巴巴、小米、中芯等已累積了不少的升幅，加上近期全球股市的不明朗因素較多，包括美國總統川普正在考慮對更廣泛的國家實施更高的貿易關稅，並計畫於2日公布其計畫，令市場的觀望氣氛濃厚。

郭思治估計，恒指很大可能先出現調整，預計在4月上旬有可能下試22500點才見支持，整個調整期或維持一至兩個月，故此投資者近期入市不宜過分進取，應選擇一些防守性股份，包括中資電訊股及內銀股。

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