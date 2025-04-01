李嘉誠賣港口 港媒：北京可祭國安法 審查期或逾半年

香港長和集團擬出售港口業務給美國公司。根據中方法規，只要對中國市場競爭產生重大影響，中方就有權審查。一旦進入審查，期限為180天，也可能延長；圖為一艘貨輪航經巴拿馬運河。（路透）

香港 首富李嘉誠旗下長江和記實業（長和）出售港口掀起風波，中國國家市場監督管理總局日前表示將依法進行反壟斷審查。大公報3月31日持續發文並引述專家稱，審查不僅依據反壟斷法，還可結合國家安全法、數據安全法等評估港口系統資料安全風險，防範「地緣政治博弈」對航運的潛在威脅。

李嘉誠。（中新社）

長和原定4月2日與美國貝萊德為首的財團簽署巴拿馬港口的交易協議，國家市監總局3月28日表示將依法進行審查，保護市場公平競爭，並維護社會公共利益，同日傳出長和已推遲簽約。外交部發言人郭嘉昆3月31日稱「注意到有關報導」，並強調中方一貫堅決反對利用經濟脅迫、霸道霸凌侵犯損害他國正當權益的行為。

全國政協委員王明凡表示：「我們需要清楚知曉，涉及戰略資產的交易必須建立好維護國家安全的防火牆。」

中央社報導，據中方法規，只要對中國市場競爭產生重大影響，中方就有權審查，期限為180天，也可能延長。審查結果可能是「附條件批准交易」或者「禁止交易」。

大公報引述反壟斷領域專家、北京康達律師事務所高級合夥人苟博程解讀，這項審查符合中國反壟斷法的域外管轄原則，根據該法第二條，境外壟斷行為若對境內市場競爭產生排除、限制影響，中方有權管轄。

苟博程又稱，此次長和交易雖涉及境外港口，但可能透過國際航運鏈條影響中國船公司營運成本及供應鏈 安全，因此符合域外適用。他並稱，審查不僅依據反壟斷法，還可結合國家安全法、數據安全法等評估港口系統資料安全風險，防範地緣政治博弈對航運的潛在威脅。

港澳辦3月31日再度轉載大公報文章，強調「大義面前無小事，長和應三思」。內容引述香港政商界人士說法，指長和交易「非一般買賣」。長和股價3月31日開盤一度重挫4.5%，收盤跌幅收窄至3.1%。

香港經濟日報報導，摩根大通表示，因地緣政治影響不斷上升，對長和延遲潛在交易並不感到意外。北京當局可能從反壟斷法或從國家安全方面出手阻止交易。

另據文匯報報導，多位香港政界人士及學者表示，若美資財團取得重要樞紐港口，可能藉智能調度系統獲取中國貨輪敏感數據，甚至採取歧視 性措施，影響中國航運的效率與成本，損害中國國家利益。他們支持國家監管部門依法審查有關交易。