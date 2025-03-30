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唱紅「餘情未了」力壓郭富城 香港歌手李國祥60歲癌逝

香港新聞組／香港30日電
歌手李國祥29日傳來離世消息，終年60歲。（取材自臉書）
歌手李國祥29日傳來離世消息，終年60歲。（取材自臉書）

香港男歌手李國祥29日傳來離世消息，享壽60歲。其好友周啟生證實消息，並指他喉嚨曾有嚴重問題，要做大手術。根據facebook專頁「光與影的集體回憶」指出，李國祥早於4日離世，喪禮14日於內地低調舉行，遺體已火化，28日骨灰運返香港，家人於15日替他在IG發布「Bye」的帖文。

綜合文匯報、香港01報導，李國祥經理人翁先生表示，李國祥於睡夢中安詳離世，他自去年3月發現患有肺癌之後，積極面對抗病，亦繼續工作。

李國祥於1989年參加「第八屆新秀歌唱大賽」，1991年正式出道成為歌手，翌年更摘下「1991年度叱咤樂壇新力軍男歌手金獎」，首本名曲有「餘情未了」、「總有你鼓勵」、「摘星的晚上」等。

李國祥透過「第八屆新秀歌唱大賽」而為人認識，雖然最終三甲不入，但當晚獲五位評審一致裁定，獲得「歌星特選獎」，同年簽約香港嘉禾電影與日本波麗佳音合作的嘉音唱片入行，1991年推出首張粵語專輯「BLUE」，主打歌「藍色Sha La La」連續兩周登上電台播放榜第一位，擊敗同期出道的郭富城，並獲商業電台頒發「1991年度叱咤樂壇新力軍男歌手金獎」。翌年推出專輯「摘星的晚上」，同名主打歌成績超卓，令知名度有所提升。

1992年底推出第三張專輯「餘情未了」，當中第三主打「餘情未了」，就成功為李國祥於樂壇奠定一席位。同年再與倫永亮合唱「總有你鼓勵」，更成為當年卡拉OK熱門點播合唱歌曲。可惜隨後再沒有大熱作品，令人氣未能維持，1995年推出最後一張全新廣東轉輯「九五變奏」後，2001年起轉攻發燒天碟，除翻唱自己作品也唱其他歌手的經典。

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