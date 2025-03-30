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港財政預算案加甜 新盤首季旺銷4310伙 下季料5000宗

香港新聞組／香港30日電
香港首季樓市重現去年財案撤辣旺勢，截至29日本季共錄逾4310宗成交。 圖為深水埗一正在興建中的樓宇。（中通社）
香港首季樓市重現去年財案撤辣旺勢，截至29日本季共錄逾4310宗成交。 圖為深水埗一正在興建中的樓宇。（中通社）

受惠財政預算案放寬100元（港幣，下同，約12.8美元）物業印花稅門檻，第一季樓市重現去年財案撤辣旺勢，發展商積極搶攻。季內共有12個新盤以價單及招標形式登場，綜合市場消息及一手成交紀錄冊，截至29日本季共錄逾4310宗成交，較去年第四季的4618伙僅少7%，較去年首季則下跌12%。業界預估下季一手宗數可達5000宗。

大公報報導，新鴻基地產天水圍YOHO WEST PARKSIDE期內售逾500伙，膺首季新盤王，同時帶挈該公司季內共售約630伙，吸金逾42億元（約5.3億美元）榮登首季雙料賣樓王。

今年發展商積極推盤，1月若計及貨尾盤，已有4個新盤應市，成交共逾750宗。及至2月，因應農曆新年傳統淡季，只有3個新盤應市，焦點落在新世界北角皇都，開賣當日首批168伙即日搶清。截至29日項目累售301伙，占可銷售單位近91%，套現近34億元，摘下首季新盤吸金王殊榮。

港府於2月尾財政預算案宣布，樓價400萬元以下物業印花稅減至100元，加上股市暢旺，發展商群起推盤，3月份共有5個主打細銀碼的新盤發動攻勢。市場購買力於發展商採取薄利多銷策略下全面大爆發。其中人氣盤YOHO WEST PARKSIDE，先後展開四輪銷售，並創下三輪沽清盛況，累售逾500伙，占單位總數逾95%，套現逾26.7億元，無論銷量及金額均屬3月份新盤之冠。

恒基地產於季內分別推售九龍城南首及長沙灣Belgravia Place Ⅱ，過去3周速沽共252伙或逾80%，套現約13.05億元。帶動集團季內共售逾500伙，打入三甲。

此外，代理資料顯示，上月底發表的財政預算案「滿月」，截至3月25日的短短28天內，一手市場成交超過2200宗，涉及金額逾152億元，與預算案一個月前比較，急升90%及50%，價量齊升。

綜合市場及一手成交紀錄冊，29日在大埔上然2期的助攻，主要新盤29日錄逾120宗成交，本月截至29日共錄逾2310宗，較上月全月狂升86%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新盤繼續百花齊放，受惠於100元印花稅寬減，一手上車盤主導市場，料3月一手可達2500宗，今年第一季一手宗數料最終達4500宗。4月多個新盤密鑼緊鼓開售，購買力料由上車盤蔓延至中價及豪宅市場，黃竹坑、啟德及西貢均有大型新盤開售，料小陽春將延續至第二季，料次季一手宗數可達5000宗。

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