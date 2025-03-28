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港私樓價連跌3月 創8年半新低 業界：全年有望回升5%

香港新聞組／香港28日
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香港私樓售價指數連跌三個月，為2016年8月以來逾8年半低位，業界認為，港府下調印花稅，料樓價可望在下半年反彈。（中通社）
香港私樓售價指數連跌三個月，為2016年8月以來逾8年半低位，業界認為，港府下調印花稅，料樓價可望在下半年反彈。（中通社）

受息口及一手貨尾量高企影響，香港樓價伸延跌勢。差餉物業估價署最新資料顯示，私樓售價指數連跌三個月，2月報284.7點，按月跌0.87%，為2016年8月以來逾8年半低位，與2021年9月歷史高位398.1點比較，樓價累跌28.5%。業界認為，特區政府下調印花稅有利低價樓，料整體樓價上半年見底，可望下半年反彈，全年最多升5%。

大公、文匯報報導，萊坊高級董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，預算案宣布下調印花稅，帶動低價樓表現逐漸向好。另估計美聯儲局年內減息1至2次，相信香港銀行亦跟隨。樓價有望在2025年上半年見底，隨著息口及貨尾量回落，相信樓價下半年開始明顯回升，今年全年上升最多5%。

王兆麒預計，新盤銷情比二手好，但貨尾量仍然高企，預計要再減少1.2萬至1.3萬伙後，才有利樓價回升。以現時銷售步伐，估計最快在2025年第3、4季才可回落至較低水平。

王兆麒稱，短期按月成交將徘徊在4500宗至5000宗水平。預計今年一、二手成交量升到5.5萬至5.8萬宗左右。

仲量聯行香港主席曾煥平表示，樓市仍受高息、供應過多及經濟疲弱等負面因素影響。雖然3月新盤市場交投活躍，惟主要依靠發展商減價推售，料年內樓市走勢疲弱，今年樓價下跌5%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮認為，新盤銷情暢旺帶動整體樓市出現小陽春。但新盤普遍低價推售，無助二手業主提高叫價，估計呈「量升價軟」情況，樓價或平穩橫行，整體樓價在首季或跌1.5%至2%。

租金方面，2月私樓租金指數報193.5點，按月升0.31%。

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