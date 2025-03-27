香港七欖賽 啟德首設球迷村可容4000人 15支樂隊DJ獻藝

香港示意圖。(圖/shutterstock)

年度盛事香港 國際七人欖球賽，28日起一連三天首度移師啟德體育園主場館舉行，並首次於場館外設置約7800平方呎球迷村，內設餐飲攤位及表演舞台，最多可容納約4000人，期間共15支樂隊及DJ獻藝。警務處預計賽事每天有4萬人進出。

大公、文匯報報導，啟德體育園總監鄧竟成提醒入場球迷，進出主場館須在館外進行電子驗票及安檢。由於天文台預測賽事期間有驟雨，他提醒觀眾不可攜帶逾35厘米長傘。

鄧竟成26日表示，為配合表演主場館天幕會在28日關閉、周六及周日開啟，讓球迷感受比賽氣氛。場內33間餐飲店全數開放，包括全亞洲最長的The Champion運動酒吧。另警方將設快速應變部隊，靈活應對突發事件。

持票者可隨意進出球迷村，場內設大螢幕直播比賽，並設有餐飲攤位及表演舞台，3天賽事共15支本地樂隊及不同風格的DJ演出，包括DJ Ben Cullen等；不同演藝界人士、贊助商及賽事吉祥物亦於現場與球迷互動。

中國香港欖球總會商務及業務營運執行董事榮拜仁指，為降低賽事對附近居民影響，原定每晚開放至11時的球迷村將提早關閉，改為周五及六開至晚上10時半、周日開至晚上7時。原定28日舉行的Rubber Band表演，則因時間限制問題取消。

運輸署總運輸主任冼佳慧表示，為令交通順暢賽事期間不設泊車位，呼籲市民盡量乘公共交通工具前往。體育園承啟道的士下客區將首次開放，但不能上客只准下客。港鐵屯馬線將加密班次，並安排空載列車應付所需。體育園附近亦會安排特別巴士路線，包括往尖沙咀的SP2A線。

此外，周邊商戶均磨拳擦掌迎商機。位於啟德的中式酒家豪宴1號負責人鍾經理稱，因應七欖推出啤酒折扣優惠，每支特價20港元（約2.5美元），多買多折扣，3支以上更送購物袋。九龍城晟源粉麵負責人何小姐則指，體育園逢比賽日該店生意會較平日增一兩成，但園區人流主要由啟德周邊商戶消化，觀眾散場後一般較少往九龍城消費。