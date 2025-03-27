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港擴大輸入7萬外勞 1年半增23倍 重創本地建築、餐飲…

香港新聞組／香港27日電
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港府1年半至少引入7.1萬名外勞，激增23倍，引發勞權監察要求港府即時停止擴大輸入外勞計畫；圖為工人在深水埗進行高空作業。（中通社）
港府1年半至少引入7.1萬名外勞，激增23倍，引發勞權監察要求港府即時停止擴大輸入外勞計畫；圖為工人在深水埗進行高空作業。（中通社）

香港勞權監察26日發表報告，強烈要求港府即時停止擴大輸入外勞的計畫，並批評港府未經公眾諮詢便推行計畫，約1年半已最少引入7.1萬名外勞，激增達23倍。勞權監察指，在經濟尚未復甦的情況下，如繼續大規模引入外勞，將進一步嚴重影響本地工人的就業機會，特別是建築、餐飲及零售業。呼籲港府立即停止相關措施，推動長遠勞工法例改革，改善勞動市場。

自由亞洲電台報導，根據報告，港府自2023年以來，強推「行業輸入外勞計畫」及「補充勞工優化計畫」，並未進行公眾諮詢，這兩項措施已大規模擴大外勞輸入，1年半來已最少引入7.1萬外勞，遠超以往每年約3100名的平均數量，相當於香港65%失業人數。

根據香港勞權監察的數據，建築、餐飲和零售業的失業率已經大幅攀升。特別是在建築業，輸入外勞計畫自2023年10月開始實行，失業率由3.9%上升至4.4%，失業人數增加16%。同時，零售業和餐飲業的失業率也顯著上升，分別由3.2%升至4%，和由4.3%升至4.7%。

報告指出，這些行業的就業不足率同樣飆升，零售業和餐飲業的就業不足人數分別增長58%和41%。這些數字顯示，外勞的輸入並未解決當前的就業問題，反加劇本地工人失業。

報告還指出，外勞輸入擴大，勞工供應量增加，導致某些行業工資增幅跑輸大市。以建築業為例，儘管工人薪資未有上漲，但由於生活成本上升，實際變相減薪。

香港勞權監察總幹事蒙兆達表示，港府無視本地工人的就業權益，強行推行擴大外勞輸入計畫，已嚴重影響本地勞動市場：「以往港府也曾多次為了遷就商界利益，嘗試推行擴大輸入外勞政策卻未能成功，但港區國安法實施以後，自主工會陣營被瓦解，議會的監察功能遭閹割，令當權者可以肆無忌憚地推行一些不得人心的社會政策。特別在目前高壓政治環境下，建制工會只顧依附權勢毫不作為，工人自發上街遊行卻被禁止，令勞工大眾難以找到渠道表達對港府施政的不滿。」

港府於2023年在無公眾諮詢的情況下，突宣布設3個「行業輸入勞工計畫」，繞過慣常勞工顧問委員會的審批機制，從內地引入院舍護理員以及建造業和運輸業工人，名額多達3.5萬個；又把補充勞工計畫易名「補充勞工優化計畫」，放寬26個非技術及低技術工種可申請輸入外勞，涉及侍應、售貨員及文員等職位。

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