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貓狗同行 香港輕鐵5月試行兩月 寵物證每張12.7美元

香港新聞組／香港26日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港九巴推出寵物巴士路線後，港鐵亦為貓狗乘搭公共交通工具提供服務，港鐵宣布在5月1日起於輕鐵推出為期兩個月的「貓狗同行」試行計畫，主人以99元（港幣，下同，約12.7美元）購買按月「貓狗同行證」後，可以於該月的周末及公眾假期帶一隻貓或一隻狗不限次數乘搭輕鐵，以滿足貓狗出行需求，促進共融。

大公報報導，寵物主人可於4月11日「國際寵物日」起，在港鐵流動應用程式「MTR Mobile」申請「貓狗同行證」，每張收費99元，一個月內可無限次使用，而寵物主人則需另外獨立付車費。

計畫規定只能在周末及公眾假期帶寵物乘車，且只限可完全放進袋內的小型貓狗，而該袋須完全關上及覆蓋貓狗，中途不可開啟，旅程中須確保貓狗完全留在袋內及不會露出身體任何部位，直至離開輕鐵車輛及月台範圍。貓狗主人必須使用每節車廂的最後一道車門上下車，並全程逗留於車尾位置。

港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲表示，這次試驗計畫是因應社會對貓狗出行的需求，但要平衡不同市民的意見和鐵路安全，因此貓狗主遵守規定是這次計畫成功的關鍵，希望乘客之間互相包容體諒和尊重，貓狗主妥善看管好貓狗，一齊營造貓狗友善的和諧乘車環境。

寵物 地鐵 香港

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