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公院急診加費 港府增3.8億美元收入 醫衛局：比不少歐美低

香港新聞組／香港26日電
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香港公營醫療收費自明年1月起多項服務將加價，急診室收費將由現時的180元增至400元；圖為油尖旺區伊利沙伯醫院急診室。（中新社）
香港公營醫療收費自明年1月起多項服務將加價，急診室收費將由現時的180元增至400元；圖為油尖旺區伊利沙伯醫院急診室。（中新社）

港府財赤高企，醫務衛生局25日公布明年推行公營醫療收費改革，急診室收費由180元（港幣，下同，約23.1美元）加至400元（約51.4美元），危殆及危急病人獲豁免，非緊急放射診斷等則逐項收費，料為港府帶來約30億元（約3.8億美元）收入。醫衛局長盧寵茂形容收費「已經好合理」，較不少歐美國家低。有前區議員擔憂，基層長者或因無法接收足夠資訊，不敢求醫。

綜合自由亞洲電台、文匯報報導，醫務衛生局局長盧寵茂指，上次收費調整為8年前，形容是次檢討「姍姍來遲」，必須改革，並於5年內將公營醫療整體資助率由97.6%降至90%。首段新收費明年元旦推行，其後每兩年按既有機制檢討收費水平。當局無說明醫療服務加價是否與財赤有關。

今次方案透過「一加一減」重新合理分配醫療資源，一方面大幅放寬醫藥費減免申請資格，使合資格受惠人數由現時約30萬激增至約140萬人，同時增設封頂機制，除自費藥，每名病人每年收費上限是1萬元，料7萬重症病人受惠。

港府估算日後每年有30億元額外收入，消息人士強調是極粗略的估算，增加收入絕非改革目的，且收回的30億元會全數用於公營醫療服務上，以補貼更多病人。

盧寵茂希望透過收費改革引導市民善用醫療資源，減少浪費和濫用；醫管局行政總裁高拔陞形容：「方案扭轉現時『輕症平、重症貴』的情況，不想出現小病高資助，大病反而要病人大量自費資源錯配情況。」

不少市民關注的急診室收費，當局決定將由現時畫一收費180元改為兩級，第一類危殆及第二類危急病人豁免收費，緊急、次緊急及非緊急病人則收400元；普通科門診亦由現時50元加至150元；專科為250元。專科門診及家庭醫學門診標準藥費，每項藥物分別收費20元及5元，每次最多拿4星期藥量；急診病床每日住院費為300元，復康病床為200元。

急診室收費加幅逾1.2倍，會否導致私家醫院同步加價？盧寵茂稱，今次改革並非按通膨調整收費，不能單純對比新舊價錢。他又以影像檢查為例，指目前服務免費，形容今次非「簡單調整」，不應用以往收費計算加幅標準。

前區議員李文浩批評，港府不應在經濟差時推行相關改革，並擔憂或因宣傳不足，有需要基層長者或因無法接收足夠資訊，不敢到急診室求醫，呼籲當局向基層長者講解清楚相關措施。

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