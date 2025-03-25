人行道違法踩電動單輪車 港星周永恆遭拘捕狂喊救命

香港藝人周永恆（左）在天水圍人行道涉踩電動單車被捕，被鎖手銬時狂叫救命。（取材自臉書）

40歲的香港 藝人周永恆涉在天水圍人行道違法踩「風火輪（電動單輪車）」被警拘捕，網上流傳兩段影片拍下周被多名警員及便衣人士制伏的經過，現場有多人圍觀。網友稱，當時周永恆涉嫌在天水圍的行人路上踩風火輪，被捕後極力反抗、多次喊救命並指控警員打人。

香港01報導，警方曾對周永恆進行酒測及測試他是否受毒品或藥物影響的快速口腔液測試，兩項測試周永恆均通過。

其中一段影片影示，戴上鴨舌帽、手拿一副眼鏡的周永恆，被多名軍裝及便衣警員捉住雙手，另有一名相信為便衣警員的男子，手持攝影器材，拍攝警員捉住周永恆的情況，旁邊地面放有一部風火輪。其間警員不斷叫他「合作」、「合作一點好不好啊」，周則大叫：「看看我呀，我沒有什麼東西，我沒有撞到人呀」，又叫他人「喂，你幫我拍影片！」

另一段影片則見到，周永恆已被多名便衣男子制伏並按在地上，當中最少兩名便衣男子跪在他背上，亦有人按住其雙腳。周永恆多次大叫「救命呀」，按住他的男子當中則有人叫「落CUFF（手銬）」，較早時拍攝現場情況的便衣男子，便從身上取出一副手銬，交予其中一名制伏周永恆的男子，嘗試為周鎖上手銬。其間一名有份按住周永恆的白髮男子要周永恆「別亂動」。

警方上周已預告本周嚴厲執法，交通總部將統籌五大總區交通部24日起於全港各區進行不定時、不定點的大型行動，更會配合便裝及高點攝錄，打擊不小心駕駛、超速、不遵守交通燈號過馬路，無使用行人過設施等常見違規，務求提高市民大眾的守法和道路安全意識。

翻查資料，周永恆2001年17歲時加入娛樂圈，2004年19歲時曾涉藏毒，被判18個月感化令，同年疑醉酒於街頭毀壞公物，被警方調查。他在2010年與趙頌茹結婚，育有兩女，惟其後周永恆涉婚外情和家暴，於2017年離婚。2018年與內地女友陳薇結婚，兩人育有一子。2023年夫婦疑曾爭執，女方報警稱被控嚇，周永恆被捕及控罪，其妻亦表示正申請離婚。