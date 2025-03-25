香港精英運動員資助增8.3% 成年隊每月升至1286美元

香港示意圖。(圖/shutterstock)

去年港府 施政報告提出檢討運動員直接資助機制，及成立委員會督導運動醫學及運動科學發展等。文體旅局24日公布精英體育項目資助機制檢討重點，因應精英體育發展需要及個別項目獨特性，「彈性處理」獲資助條件，桌球及網球未來兩年獲保留為「A級」精英體育項目、殘疾人保齡球（肢體殘疾）保留為「B級」，至於精英運動員資助機制，4月起所有精英運動員直接資助額增8.3%，多個體育總會稱歡迎。

明報報導，中國香港 桌球總會主席羅永聰稱，方案解決桌總當下困局，為新一代青年球員「打下強心針」，「現在鬆一口氣，但不是無後顧之憂」，在兩年後檢討前會繼續爭取成績。

報導，局方公布4月起，包括殘疾運動員在內的所有精英運動員，直接資助額增加8.3%。翻查體院官網，目前成年類別、於奧運 或世錦賽取得獎牌的全職「精英甲+」運動員，每月可獲4萬4500元（港幣，下同，約5724美元）標準資助額，調整後可獲約4萬8190元，增3690元。針對資助門檻最低的成年隊，標準資助額由每月7130元升至1萬元（約1286.3美元），增幅四成。體院亦將為精英殘疾運動員成立成年隊，期望吸引更多殘疾者投身運動員行列。

據報導，身兼文體旅局下體育委員會主席的局長羅淑佩24日主持委員會會議後公布部分檢討重點。她稱，昔日要求桌球在內的精英運動項目，在過往4屆及未來兩屆共6屆，最少3次成為奧運或亞運項目，惟這是由奧委會或亞奧理事會決定，而非屬會或運動員，「可能會有些無奈情況」，故修訂為由1997年以「中國香港」隊名義參賽起，至少3次成為或即將成為奧運或亞運項目。

報導，桌球在1998至2010年間四度成為亞運項目，4月起可保留為A級項目。羅淑佩表示達標不容易，但相信能提供彈性，讓運動員有努力目標。

報導，目前「A級」項目獲全面資助，「B級」項目則按情況及需要而定，運動員成績每兩年檢視一次，羅淑佩透露，最少8個成績理想項目4月起獲升級為「A級」或「B級」。被問日後會否再彈性調整準則，她相信「絕對可能」。