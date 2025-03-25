京東買貴就賠 送82美元搶港客 「有信心售價全港最低」

京東加碼香港布局，推出買貴就賠、一件包郵等服務。（中新社）

內地電商 平台密集攻港，繼淘寶 及拼多多早前推出優惠後，京東24日亦宣布對香港 消費者加碼優惠，推出「買貴就賠」服務，覆蓋京東自營全品類商品，至4月30日若消費者發現商品價格高於其他平台，在確認收貨後可申請價差補償，又提供自營家電「30天包退、180天有壞換新」、「一件包郵」等服務。京東並向首次下載京東App的香港新用戶送600元（人民幣，下同，約82.7美元）專屬禮包，積極搶客。

大公、文匯報報導，為搶奪香港巿場，淘寶早前曾推出99元包郵到港，拼多多隨即反擊，推出一件包郵到港。之後，淘寶香港首間家具實體店上月22日於尖沙咀中港城開幕，連日來人潮洶湧，如今京東亦加入戰團，勢令競爭白熱化。

京東港澳台業務負責人楊肯24日在記者會指出，家電類商品是京東一直以來的優勢品類，有信心把價格做到全港最低。家電包郵覆蓋商品存貨單位以數十萬計，這次加碼優惠是去年9月對香港投入15億元的呈現之一。目前香港消費者在京東選購自營商品，消費滿188元即可享受免費送貨上門、最快次日送達的體驗。

楊肯強調，香港的商品供應將共享內地庫存，包郵上門等服務也極具競爭力。被問及香港會否出現電商價格戰，他相信大家是「良性競爭」。

另一邊廂，京東快遞港島運營中心正式投入運營，是繼觀塘、葵青、沙田及元朗之後，京東在香港設立的第五個運營中心。該中心位於柴灣，佔地超過1萬平方呎，並首次引入自動化分揀設備。

京東快遞香港業務負責人馬偉表示，現在可以結合京東物流多維度數據採集和預分揀技術，將貨物自動分揀到快遞員配送的路區，分揀效率預計提升兩倍以上。

港島運營中心將新增逾100名快遞員，針對港島密集的住宅區與商業樓宇實現全面覆蓋，確保核心區域訂單最快4小時送達，夜間派送服務延長至晚上10時，滿足用戶即時需求。馬偉透露，目前京東物流香港員工約有450人，業務增速非常快，年內有機會再擴大增聘人手。

香港立法會議員（進出口界）、香港電商發展聯盟聯席召集人黃英豪24日表示，內地電商攻港對香港本地零售業既帶來挑戰，也帶來新的經營啟示。他認為，內地電商貨品價錢已非常「內捲」，香港零售商應更專注提供體驗及以特色產品吸客，如日本赴港的Don Don Donki。