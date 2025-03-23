港鐵啟「全國一卡通」逾330城市可搭公交、地鐵 吸內地遊客

港鐵新增「全國交通一卡通」作為搭乘重鐵網絡列車的車費支付工具，圖為乘客在一個貼有「交通聯合」標識的港鐵站進站閘機刷卡進站。 （中新社）

香港地鐵 22日起啟用「全國交通一卡通」，這張交通卡已可在330多個城市支付乘搭各種交通工具；作為「全國交通一卡通」的一員，嶺南通·羊城通全國交通卡當天亦可在港鐵使用，加上此前已可在澳門 公交、港珠澳大橋穿梭巴士使用，便利性再提升。有廣東居民表示，大大提升了大灣區出行便捷性。

文匯報報導，即日起香港地鐵接受使用「全國交通一卡通」付費乘車，在附有「交通聯合」標識的閘機上通過八達通讀寫器進行刷卡感應，便可入閘乘車，車費與成人八達通的車費相同，車費將從「全國交通一卡通」的人民幣儲值額中扣除，按人民幣實時匯率兌換港幣結算，出閘時顯示港幣扣費金額。

廣州羊城通公司相關負責人表示，支持在港鐵使用的嶺南通·羊城通全國交通卡類型，目前持嶺南通·羊城通全國交通卡不僅能夠在全國330多個城市乘坐公交地鐵，也能夠在廣東城際線路上使用（需進行實名驗證）。同時，該卡支持乘搭澳門公交、香港地鐵以及港珠澳大橋穿梭巴士。為優化粵港澳三地出行，「嶺南通·八達通」、「嶺南通·澳門通」全國交通一卡通聯名卡亦已推出，提供「暢行灣區、互通全國」的便捷服務。

「香港地鐵接入『全國交通一卡通』，增添了便捷支付的選擇，也進一步方便兩地出行。」香港珠海社團總會青委副主席葉小宇表示，這方便內地客通過港鐵網絡遊覽香港，提升其出行體驗與效率。他期待，香港能進一步放開跨境交通卡、微信及支付寶等的支付範疇，推動香港與內地進一步實現互聯互通，促進兩地人員往來。

在粵港人岑女士之前到成都、上海等城市出差，都是用嶺南通·羊城通全國交通卡搭乘當地的巴士、地鐵、渡輪等公共交通工具。「很方便！下次回香港時，我會第一時間持卡體驗搭乘港鐵。」她留意到，現在港鐵站未有提供人民幣充值服務，但一卡通系統支持電子支付功能，乘客可通過含NFC功能的手機在嶺南通App等渠道進行充值和查詢餘額，也比較快捷。

大公報報導，中山大學港澳珠三角研究中心教授鄭天祥表示，港鐵接入「全國交通一卡通」系統，實現了跨境、跨交通方式的支付互認，為香港與內地之間的交通往來增添了靈活、高效的支付方式；新安排不僅有利於推動粵港澳大灣區互聯互通，還促進全國區域交通一體化，並增強香港對於內地城市個人遊旅客的吸引力。

鄭天祥期待，全國交通一卡通支付安排能逐步擴至香港輕鐵、港鐵巴士、港鐵接駁巴士等其他交通工具，並考慮在大型連鎖店等商戶使用，吸引更多內地遊客來香港開展「深度遊」，助力香港旅遊業發展。