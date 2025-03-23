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國泰「飛躍理想」招生 為港航空業育才 迄今已栽培4400人

香港新聞組／香港23日電
學員透過計畫，認識航空業不同崗位的工作環境。 （圖／國泰提供）
學員透過計畫，認識航空業不同崗位的工作環境。 （圖／國泰提供）

國泰22日舉行社區服務旗艦活動「飛躍理想計畫」啟航典禮，今年計畫幫助約2000名介乎10歲至18歲的青少年追尋自己的航空夢，重點包括為期五個月的航空培訓課程；提供難忘的飛行體驗，以及認識航空業不同崗位的工作環境等。計畫至今已栽培逾4400名畢業學員，部分更已晉身成為航空業界一分子。

文匯報報導，香港特區政府運輸及物流局副局長廖振新在啟航禮上表示，香港航空業正向創新與可持續發展的未來邁進，鼓勵年輕學員繼續探索航空世界，推動未來航空業變革。

據報導，國泰企業事務總經理黃文傑表示，正研究引進國產客機型號。目前，國泰航班數目已經復常，年底會突破100個航點，目標在今年內聘請多3000人至4000人，以配合機場三跑發展，並透過「飛躍理想計畫」為航空業界培育人才，畢業生不僅在國泰集團服務，不只是加入航空公司，有香港機場管理局以至特區政府民航處的同事也參與過「飛躍理想計畫」，希望有更多年輕人加入整個航空業界。

參與計畫的學員會在國泰員工帶領和指導下，多角度了解航空業前線至後勤的工作。學員Louis說：「我本來想做獸醫或律師，但今次活動後，我會考慮會否做航空相關的職業。」另一學員Alan說：「我希望將來可以成為空中少爺，因為可以探索世界不同的特色，或到不同的國家旅遊。」

報導稱，國泰表示，今年度「飛躍理想計畫」以煥然一新的形式展現，以「探知」、「探求」和「探索」為三大核心範疇，並融入社會服務元素。「探知」範疇主力在「飛躍理想青年學院」，為報名學員提供為期5個月的航空培訓課程，而「探求」範疇重點則是年底舉行的「飛躍理想探求飛行」，為參加者提供難忘的飛行體驗。

作為「探索」範疇的一部分，國泰年內將舉辦「航空探索家體驗日」，安排參觀機場範圍內的不同設施，包括國泰城、國泰餐飲、國泰貨運站和國泰學院，以及舉辦講座介紹航空業歷史和就業指南，為青少年提供獨特體驗，讓他們有機會了解航空業多元面貌和不同工作機會。

廖振新在致辭時表示，該計畫充滿意義，不僅開闊學員的視野，也燃起他們追逐航空夢想的勇氣，不少本地培訓的機師亦是計畫的畢業生，形容計畫除是一個「航空入門班」，更是一個「航空夢想工場」。

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