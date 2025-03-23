我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「機長忘帶護照」聯航飛上海航班 起飛後返舊金山

2月初才失靈 FAA飛航公告系統又故障了

國安條例周年 鄧炳強：續有居安思危意識

香港新聞組／香港23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

3月23日是香港「維護國家安全條例」生效一周年，保安局長鄧炳強22日出席活動時形容，香港是一本「很難讀的書」，「基本法」第23條本地立法「是最難讀的篇章」，又提醒面對複雜多變國際形勢絕不可掉以輕心，要繼續有居安思危意識和守正創新思維，保障國安的同時全力推動香港發展。

明報報導，民建聯就立法歷程出版「23演義」一書，22日舉行新書發布會。鄧炳強會上致辭說，立法時既要對「一國兩制」的憲制秩序有深刻認識和理解，亦要面對外部勢力的橫加干預及香港一些內部的政治危象，但條例獲全票通過的歷史一刻，他相信不論政府官員或是議員，均感到一切付出都值得。他又形容，23條立法是「最難讀的篇章」，作為負責推動立法的官員，不單難讀，更非常難忘，也是他工作生涯最大挑戰。

報導指出，民建聯主席陳克勤則稱，該黨是立法過程的見證者和參與者，親身經歷2003年立法遭遇挫敗和延誤，亦看到相關法律制度和執行機制的缺失，編寫「23演義」是冀香港重回正軌、齊心推動由治及興的同時，不能「好了傷疤忘了痛」。他又稱安全是發展的前提，若國家安全守不住，香港的穩定和發展就沒有基礎，市民的切身利益就沒有保障。

香港

上一則

發展高層論壇北京登場 上百外企CEO赴華找商機

下一則

國泰「飛躍理想」招生 為港航空業育才 迄今已栽培4400人

延伸閱讀

中國生意變把柄？馬斯克國安角色複雜化

中國生意變把柄？馬斯克國安角色複雜化
香港影帝愛妻罹大腸癌3期 肺炎拖16天 住院1周搶命

香港影帝愛妻罹大腸癌3期 肺炎拖16天 住院1周搶命
舒淇結婚9年發文放閃 馮德倫推聯名公仔 陳冠希力挺

舒淇結婚9年發文放閃 馮德倫推聯名公仔 陳冠希力挺
大法官提名也扯國安 在野批抗中無限上綱

大法官提名也扯國安 在野批抗中無限上綱

熱門新聞

樂聚（深圳）機器人技術有限公司技術人員在調試一部人形機器人。(新華社)

華為聯手2中企 推全球首款5.5G機器人 高精度定位

2025-03-07 01:15
DeepSeek列出不會被AI替代的職業。示意圖。（路透）

不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個

2025-03-13 09:30
2名17歲男子醉酒後站上海底撈餐台向火鍋內小便，恐需賠償人民幣千萬元。（取材自微博）

2少年撒尿「海底撈」火鍋 父母求放過：砸鍋賣鐵也賠不起

2025-03-15 10:43
「95後」趙莽海外歸國，獲武漢大學聘為最年輕正教授。（取材自微信）

29歲海歸成武漢大學最年輕正教授 年薪60萬、200萬安家費

2025-03-16 02:23
美國國家情報總監辦公室在一份解密的報告中說，即使習近平2012年就任中共總書記後，他的親屬或許已出售若干資產，但習的家族仍持有價值數以百萬美元計的商業利益和金融投資。(路透資料照)

美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益

2025-03-22 12:42
郭嘉璇生前照片。(取材自南方都市報)

19歲生日前1天 在西班牙腦死國安小將離世

2025-03-19 21:04

超人氣

更多 >
美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益

美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益
美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了

美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了
不能透過電話辦理…社安金領取新規 3月31日上路

不能透過電話辦理…社安金領取新規 3月31日上路
傳拜登私下探詢盼重返政治舞台 民主黨內莫衷一是

傳拜登私下探詢盼重返政治舞台 民主黨內莫衷一是
紐約皇后區統倉公寓租金直漲 住客吃不消

紐約皇后區統倉公寓租金直漲 住客吃不消