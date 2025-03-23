國安條例周年 鄧炳強：續有居安思危意識

香港示意圖。(圖：shutterstock)

3月23日是香港 「維護國家安全條例」生效一周年，保安局長鄧炳強22日出席活動時形容，香港是一本「很難讀的書」，「基本法」第23條本地立法「是最難讀的篇章」，又提醒面對複雜多變國際形勢絕不可掉以輕心，要繼續有居安思危意識和守正創新思維，保障國安的同時全力推動香港發展。

明報報導，民建聯就立法歷程出版「23演義」一書，22日舉行新書發布會。鄧炳強會上致辭說，立法時既要對「一國兩制」的憲制秩序有深刻認識和理解，亦要面對外部勢力的橫加干預及香港一些內部的政治危象，但條例獲全票通過的歷史一刻，他相信不論政府官員或是議員，均感到一切付出都值得。他又形容，23條立法是「最難讀的篇章」，作為負責推動立法的官員，不單難讀，更非常難忘，也是他工作生涯最大挑戰。

報導指出，民建聯主席陳克勤則稱，該黨是立法過程的見證者和參與者，親身經歷2003年立法遭遇挫敗和延誤，亦看到相關法律制度和執行機制的缺失，編寫「23演義」是冀香港重回正軌、齊心推動由治及興的同時，不能「好了傷疤忘了痛」。他又稱安全是發展的前提，若國家安全守不住，香港的穩定和發展就沒有基礎，市民的切身利益就沒有保障。