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港低空經濟38試點 外賣跨海送 涵蓋搜救、巡查山火滅火

香港新聞組／香港21日電
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港府20日舉行低空經濟「監管沙盒」啟動禮，公布首批低空經濟試點項目名單，涵蓋緊急救援、物流配送、維修和安全檢查、監測、低空基建設施等不同應用場景；圖為多個試點項目申請機構在現場設置攤位。（中通社）
港府20日舉行低空經濟「監管沙盒」啟動禮，公布首批低空經濟試點項目名單，涵蓋緊急救援、物流配送、維修和安全檢查、監測、低空基建設施等不同應用場景；圖為多個試點項目申請機構在現場設置攤位。（中通社）

港府去年成立發展低空經濟工作組推出「監管沙盒」，讓業界在指定航線內測試不同場景應用無人機，共接獲72宗申請，當局20日舉行監管沙盒項目啟動禮，宣布落實推動以無人機為基礎的低空經濟，批准了38個試行項目，預定於4月開始運作，半年後再作檢討。

明報報導，港府20日公布38個沙盒項目獲批，全涉載貨，未包括載人項目，涵蓋送外賣及藥物等，大部分航線圍繞科學園、數碼港、離島及馬鞍山等沿海地區，亦有項目運送緊急救援物資及搜救、巡查架空電纜等，各項目預計試驗半年。

據報導，特首李家超致辭時稱，低空經濟沙盒代表開展「八仙過海，各顯神通」時代，期望沙盒可讓公眾「看得見、摸得到」低空經濟，為市民帶來智慧生活新體驗。運輸及物流局長陳美寶稱，期望在科學園及數碼港等園區試驗後，下一步可跨越城門河、吐露港至馬鞍山，當局會在完成首階段試驗後盡快開放第二期申請，冀沙盒試驗項目日後可變商業運作。

報導稱，內地企業美團旗下外賣平台Keeta最快下月起試用無人機送外賣，首航路線為科學園至對岸馬鞍山公園，在馬鞍山公園遊玩的市民，日後在Keeta平台向科學園區內餐廳訂外賣時，可選無人機運送，其後在公園指定升降點自取外賣，首批參與餐廳包括麥當勞和必勝客等，預計10分鐘內送達，運費與傳統人手配送一樣。

港府20日舉行低空經濟「監管沙盒」啟動禮，公布首批低空經濟試點項目名單，涵蓋緊急...
港府20日舉行低空經濟「監管沙盒」啟動禮，公布首批低空經濟試點項目名單，涵蓋緊急救援、物流配送、維修和安全檢查、監測、低空基建設施等不同應用場景。圖為順豐自行研發的無人機，可用於運送醫療用品至偏遠的離島地區。（中通社）

報導說，順豐及Lalamove計畫以無人機送藥物及快遞到離島。順豐預計在長洲、數碼港、南丫島之間試送件，運送時間料至少快一倍，舉例數碼港至長洲現需2小時，用無人機只需24分鐘，本月內會展開內部測試，技術成熟再推出市面，運費料比傳統貴。Lalamove亦試驗以無人機送藥到離島區。

報導指出，中移動與瑪嘉烈醫院合作，以無人機在院內送藥及化驗樣本。中移動首席顧問李帆風稱，現時醫院每小時安排專車來回各大樓送件，若遇緊急情況，醫護有時需搭的士來回，盼日後用無人機可省時。

報導稱，消防處亦有兩項目獲批，包括以可載重30公斤的無人機運送救援物資，以及使用無人機巡查山火及滅火。科大低空經濟研究中心亦獲批試用無人機提供緊急救援，將與東九龍警區合作，以無人機運送AED機等。

港府 麥當勞 山火

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