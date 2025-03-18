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再批李嘉誠售巴拿馬2港口 官媒：貢獻國家不能只是口號

香港新聞組╱香港18日電
香港首富李嘉誠旗下長江和記日前宣布出售巴拿馬運河等港口給美資集團，引發親北京的香港大公報連續發文痛批。(路透)
香港首富李嘉誠旗下長江和記日前宣布出售巴拿馬運河等港口給美資集團，引發親北京的香港大公報連續發文痛批。(路透)

在兩度發文批評香港首富李嘉誠旗下的長江和記擬將巴拿馬運河2港口出售給美國財團後，親北京的香港大公報17日再發文稱，面對複雜變幻的國際政經形勢，「香港各界必須與國家站在一起，為維護國家安全貢獻香港力量」。

大公報17日題為「飲水思源有擔當 背靠祖國謀發展」的評論文章稱，60年前，面對香港嚴重的飲水危機，中央政府出手引東江水入港，讓香港告別「制水」時代。歷史一再證明，「國家是香港最強大的依靠，中央是香港戰勝一切困難的堅強後盾」；面對複雜變幻的國際政經局勢，香港唯有堅定與國家站在一起，才能戰勝挑戰。

文章說，東江之水源源不斷輸送香港，僅僅是中央政府支持香港的其中一個例子。從支持香港打國際「金融大鱷」、戰勝國際金融危機，到推出自由行政策，再到平息黑色暴亂、制定香港國安法等，中央政府所做的一切都是為了維護香港的繁榮穩定和「一國兩制」實踐的行穩致遠。

文章說，當前國際政經形勢變幻莫測，香港的前途與國家緊密相連，過去的事實說明，香港發生亂象是因為沒有落實好「一國兩制」；香港如今發展欣欣向榮，正是因為與國家利益保持了高度一致。

文章最後稱，對接國家戰略不是一句空話，貢獻國家更不能只是一句口號，在大是大非面前，香港各界必須堅定地與國家站在一起，勇於擔當歷史責任，為維護國家安全，為強國建設、民族復興貢獻香港力量。

今年3月初，長和宣布以228億美元，向貝萊德等美資組成的財團悉數出售在23個國家營運的43個港口權益，包括巴拿馬港口90%權益。長和聯席董事總經理陸法蘭強調，交易純粹是商業考量，無關政治。但大公報在3月13日和15日兩度發文批評此舉，並不點名告誡李嘉誠，選擇與美國政客共舞或可賺錢，「但最終是沒有前途，更會背上歷史罵名」。

另據明報報導，前港區全國人大常委譚耀宗昨日表示，當國家受打壓時，商人應「多加留意」、「多聽意見」。

香港 巴拿馬運河

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