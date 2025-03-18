再批李嘉誠售巴拿馬2港口 官媒：貢獻國家不能只是口號
在兩度發文批評香港首富李嘉誠旗下的長江和記擬將巴拿馬運河2港口出售給美國財團後，親北京的香港大公報17日再發文稱，面對複雜變幻的國際政經形勢，「香港各界必須與國家站在一起，為維護國家安全貢獻香港力量」。
大公報17日題為「飲水思源有擔當 背靠祖國謀發展」的評論文章稱，60年前，面對香港嚴重的飲水危機，中央政府出手引東江水入港，讓香港告別「制水」時代。歷史一再證明，「國家是香港最強大的依靠，中央是香港戰勝一切困難的堅強後盾」；面對複雜變幻的國際政經局勢，香港唯有堅定與國家站在一起，才能戰勝挑戰。
文章說，東江之水源源不斷輸送香港，僅僅是中央政府支持香港的其中一個例子。從支持香港打國際「金融大鱷」、戰勝國際金融危機，到推出自由行政策，再到平息黑色暴亂、制定香港國安法等，中央政府所做的一切都是為了維護香港的繁榮穩定和「一國兩制」實踐的行穩致遠。
文章說，當前國際政經形勢變幻莫測，香港的前途與國家緊密相連，過去的事實說明，香港發生亂象是因為沒有落實好「一國兩制」；香港如今發展欣欣向榮，正是因為與國家利益保持了高度一致。
文章最後稱，對接國家戰略不是一句空話，貢獻國家更不能只是一句口號，在大是大非面前，香港各界必須堅定地與國家站在一起，勇於擔當歷史責任，為維護國家安全，為強國建設、民族復興貢獻香港力量。
今年3月初，長和宣布以228億美元，向貝萊德等美資組成的財團悉數出售在23個國家營運的43個港口權益，包括巴拿馬港口90%權益。長和聯席董事總經理陸法蘭強調，交易純粹是商業考量，無關政治。但大公報在3月13日和15日兩度發文批評此舉，並不點名告誡李嘉誠，選擇與美國政客共舞或可賺錢，「但最終是沒有前途，更會背上歷史罵名」。
另據明報報導，前港區全國人大常委譚耀宗昨日表示，當國家受打壓時，商人應「多加留意」、「多聽意見」。
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