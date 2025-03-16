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騰訊成立AI教室 推動香港創科教育

香港新聞組／香港16日電
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香港財政司司長陳茂波15日出席騰訊「青年科技向善日WeTech for Good」，圖為陳茂波司長（中）與青年對話。（中通社）
香港財政司司長陳茂波15日出席騰訊「青年科技向善日WeTech for Good」，圖為陳茂波司長（中）與青年對話。（中通社）

騰訊宣布在香港成立Tencent WeTech Academy，免費提供一站式開發工具、AI學習套件及線上課程、校園工作坊、實習機會等，將前沿科技融入人才培育生態。財政司司長陳茂波15日出席活動致辭表示，人工智能是加速培育新質生產力的核心，特區政府鼓勵更多創科企業走進學校，啟發和支持下一代追尋創科夢。

大公報報導，Tencent WeTech Academy成立儀式15日在香港理工大學舉行，主禮嘉賓包括陳茂波、香港理工大學校長滕錦光，以及騰訊集團高級執行副總裁兼雲與智慧產業事業群CEO湯道生等。湯道生表示，Tencent WeTech Academy將通過全球性的編程賽事、提供開放技術平台及創新教育工具，幫助青年掌握AI大模型等前沿科技，並將科技應用於解決社會實際問題。

「人工智能是加速培育新質生產力的核心，亦賦能傳統產業升級轉型。中小學時期的啟蒙與引導，將大大提升學生對科技的興趣。」陳茂波在致辭中表示，上月底公布的財政預算案，除了把人工智能作為關鍵產業全方位加強推進，更特別邀請在港的科技企業及前沿初創公司，一起將最前線的資源匯聚到教育最前線。透過到校的產品展示或實地參觀等方式，讓同學們「看得見，摸得到」相關技術的應用。

「通過大家的共同努力，在創科企業與大專院校及中小學之間打開了一條新通道，讓企業的創科資源，不論是最新的科技成果，或是開發新產品和新服務的經驗，以至研發人員的心路歷程，都能走進學校與同學們分享，讓興趣燃點、為知識啟蒙，啟發和支持我們的下一代追尋創科夢。」陳茂波表示，「期待WeTech Academy能夠成為科技企業支持創科教育的一個標竿，鼓勵更多本港創科企業同推動教育、科技、人才的一體化發展。」

15日的活動中同步啟動Tencent WeTech Academy重磅項目--微信小程序全球創新挑戰賽。賽事聚焦AI編程，鼓勵全球青少年通過小程序實現創意、解決實際問題，並與世界各地同齡人交流競技。陳茂波並於活動上首發了第一個全球創新挑戰賽主題：智慧旅遊。

另據明報報導，香港科學院、香港工程院、香港科學會及香港青年科學院合辦的第七屆「名師高徒」導師計畫同日舉辦啟動禮，今屆有53名科學家及工程師，為109名高中生擔任義務導師，包括幾間本地大學的前任或現任校長，香港科學院院長盧煜明期望計畫可為本地學生在課堂以外，提供對科學的宏觀體驗。

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