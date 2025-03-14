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2025米其林 香港76餐廳、澳門19店摘星 這9間新上榜

香港新聞組／香港14日電
Amber餐廳提供多樣菜式選擇。（取材自米其林官網）
Amber餐廳提供多樣菜式選擇。（取材自米其林官網）

香港澳門米其林（港譯米芝蓮）指南2025」13日出爐。今年共有76間香港餐廳及19間澳門餐廳摘星，當中9間為新上榜或晉升餐廳，包括香港有4間、澳門有5間。

綜合大公、文匯報等港媒報導，早前米其林必比登已率先公布上榜名單，今年第17屆「香港澳門米芝蓮2025」典禮，在澳門上葡京綜合度假村和澳門新葡京酒店公布結果，最令人驚喜的是今年終於有新三星，就是多年來獲得二星，置地文華酒店法國菜餐廳Amber。

Ami環境愜意，主打法國菜。（取材自米其林官網）
Ami環境愜意，主打法國菜。（取材自米其林官網）

新二星餐廳則有由一星升至二星的譚卉，新一星餐廳港澳加起來亦有7間。但連續多年來都獲得米其林一星的旺角康得思酒店中菜廳「明閣」跟「文華扒房」則慘跌出榜外。

Plaisance by Mauro Colagreco自家調配的醬汁尤為驚豔。...
Plaisance by Mauro Colagreco自家調配的醬汁尤為驚豔。（取材自米其林官網）

迄今香港共有7間米其林三星餐廳，澳門則有2間。同時有3間香港餐廳晉升為一星餐廳。今年的完整名單中，香港米其林一星餐廳或以上的總數共有60間，當中包括3間首次榮獲米其林一星的香港餐廳，以及2間餐廳由入選餐廳晉升至米其林一星。

香港新上榜食肆亮點，包括一星餐廳Tuber Umberto Bombana，以1920年代裝飾藝術風格設計，奢華精緻貫穿每個細節。餐廳主打義大利菜，菜單精選世界各地的時令食材，例如大紅蝦手工扁意粉（義大利麵），蝦頭的濃郁鮮甜令人一試難忘。餐廳糅合美食與小酒館，並設有露台座位，環境寫意優閒。

另有新上榜三星餐廳置地文華酒店法國菜餐廳Amber，主廚烹飪風格多樣且不含奶製品，更可提供素食選擇。套餐結合法式技巧與各地頂級食材，如幼滑的赤海膽、軟嫩的平原雞，以及豐腴多汁的乳鴿，餐盤上各項元素完美交織，讓風味達到巧妙的平衡。

米其林指南年輕主廚大獎得獎者為新入選香港米其林指南餐廳Ankôma的主廚王歲允，畢業於香港國際廚藝學院。

香港 澳門 三星

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