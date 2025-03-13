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QS排名 港6學科擠進世界前10大 總進步率63%冠全球

香港新聞組／香港13日電
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香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

國際高等教育機構QS12日發布2025年世界大學學科排名，香港在多項指標中取得顯著進步，學術聲譽及研究影響力均表現卓越。排名顯示，香港共有6個學科打入全球十大，較去年的3個倍增，分別來自香港大學及香港中文大學；打入全球五十大的學科數目則多達100個。

綜合大公、文匯報報導，與去年排名相比，香港9所上榜大學有158個學科名次有所上升，整體進步率高達63%，冠絕全球，鞏固香港教育樞紐的地位。另內地今年共新增358個學科，居全球之首。

今年的QS學科排名涵蓋全球100個國家和地區1700多所大學，逾1.83萬個學科上榜，涉及5大類別的55個學科。整體來說，美國英國的頂尖學府，繼續領先各學科的排名。

以進步動力計，致力建設國際專上教育樞紐的香港，今年也取得極佳成績。全港有9所大學257個學科打入今年排名榜，平均每校有28.5科上榜，比率全球最高，其次是紐西蘭（27科） 和澳洲（24.8科）；與去年比較，香港共有68%學科（158科）排名提升，僅6%出現下降，並新增25個首次上榜學科，總進步率達63%，居全球之首。

香港排名前十的學科數亦按年倍增至6科，其中港大占4科，包括第二名的牙醫、第三名的教育、第九名的語言學和第十名的地理；而香港中大則在護理和語言學表現卓越，分別排名全球第五和第十。此外，港大共有55科打入全球200強，有47科名次錄得進步亦屬全球各大學之最；而香港中大則有43科排名上升緊隨其後。

整體來說，香港具出眾的研究影響力，有18個學科躋身每篇論文引用次數位列前十名；而在多個學科範疇，包括全球熱門的數據科學與人工智能，香港的大學也表現卓越，實力位居全球前列。

香港 澳洲 人工智能

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