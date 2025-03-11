香港導演會頒獎 「城寨」最佳電影 「破•地獄」封帝后

影壇盛事「2025香港 電影導演會年度頒獎典禮」10日晚舉行，大會共頒發10個獎項，「破•地獄」團隊於導演會上成為演技獎大贏家，「一家三口」掃走三個大獎，包括最佳男主角許冠文、最佳女主角衛詩雅及最佳男配角朱栢康，成大贏家。許冠文盼4月舉行的電影金像獎跟「子女」再獲獎。

明報報導，「九龍城寨之圍城」奪最佳電影及最佳導演（鄭保瑞），「爸爸」「母子檔」獲獎，谷祖琳獲最佳女配角，蘇文濤拿最佳新演員。10日晚頒獎嘉賓星光熠熠，包括周潤發 、古天樂、洪金寶、任達華、任賢齊 、惠英紅及洪金寶。

據報導，許冠文相隔43年再奪影帝感慨良多，「頒獎給我的惠英紅就是第一屆金像獎影后，我獲影帝。今次得獎好高興，因是講述殯儀業的電影，自己未拍過，就好似叫我演哪吒要打筋斗一樣，開始時確實沒信心，都是博一博；頒了這個獎給我，就代表我博成功了」。

報導稱，許冠文受訪時稱拿完金像影帝後因年少驕傲，以為很快有機會再拿，怎料到要等43年，「過去見到惠英紅拿了很多次影后，懷疑自己是否真的演技好，雖然等了43年，得獎都算是好的」。他希望跟戲中兒子朱栢康與女兒衛詩雅在4月舉行的電影金像獎再下一城，他說：「正如電影裡面講，目標不重要，人生苦短，最緊要欣賞沿途風景，如三父女在金像獎一齊拿，一定是我們生命裡、沿途最美的風景之一，這亦是我的夢。」

報導指，衛詩雅與朱栢康上台領獎均忍不住流淚，前者邊哭邊上台，特別感謝17年來願意起用她的導演，很幸運獲大家提點，才能成就今日的自己。

報導說，10日晚周潤發驚喜現身，上台頒發執委會特別獎給紀錄片「香港四徑大步走」導演Robin Lee，周潤發要求開燈自拍全場大合照。執委會特別獎是全體執委選出，同時榮譽大獎亦是全體執委決定，得主是王家衛，他預先拍攝感謝短片在頒獎禮播出。

報導稱，惠英紅專程由上海返港頒獎給許冠文，表示忙於內地工作，已四年沒參演港產片，「我都好想支持，雖然有幾個香港劇本找我，但覺得不太適合」。