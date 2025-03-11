國際外賣平台Deliveroo撤離香港 2主因…9年來連年虧損

國際餐飲外送平台戶戶送（Deliveroo）宣布撤出香港，將營運到4月7日止，部分資產將出售給另一家外送平台foodpanda。（路透）

香港 外賣平台三分天下的局面只維持兩年，國際餐飲外送平台戶戶送Deliveroo 10日公布將撤出香港市場，公司將營運到4月7日止，部分資產將出售給另一家外送平台foodpanda。業界表示，戶戶送駐港9年每年都虧損，認為撤離的決定正確。學者指疫後香港餐飲業及外賣市場收縮1成，部分市民選擇光顧兩餸飯或外賣自取，難以同時間容納3個平台。

綜合大公、文匯報、香港01等港媒報導，Deliveroo 10日宣布有關決定時指出，香港市場去年占集團全球總交易額5%，經調整稅前折舊攤提前淨利率（EBITDA）為負數，相關業務對國際市場總交易額，有5個百分點的負面影響。foodpanda母公司Delivery Hero表示，已與Deliveroo簽署協議，透過旗下foodpanda香港收購Deliveroo在港部分資產，Deliveroo現有客戶和外送員將會轉至foodpanda平台。

foodpanda是德國 外送企業Delivery Hero旗下的線上餐飲外送服務平台，於2012年創立，營業範圍覆蓋亞洲和歐洲等多個國家和地區。

2020年初香港爆發COVID-19疫情 後，外賣送餐服務大行其道，多家外送公司同時營業，競爭也轉趨激烈。

中國外送業龍頭美團2年前也以Keeta為名進軍香港市場。據報導，以2024年3月的訂單計算，Keeta占香港外送市場比重達44%，躍居全港首位。

香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量10日表示，香港外賣市場成本高，加上食肆密集，速遞費過高，反令客人卻步利潤受限。他估計，剩下來的外賣平台也要艱苦經營，大幅加價可能性低。

此外，經濟學者李兆波指疫情後香港餐飲業及外賣市場收縮1成，部分市民選擇光顧兩餸飯或外賣自取，也有部分人周末北上消費，難以同時間容納3個平台。他指戶戶送香港市場EBITDA出現負數，代表無利可圖；目前市場競爭非常激烈，戶戶送只要停止發放優惠，用戶便立即轉投其他平台，但不可能繼續銀彈攻勢，否則會「流血不止」，估計因而決定撤出。

香港餐飲聯業協會會長黃家和透露，戶戶送進駐香港9年每年都虧損，因此寧願將資產轉售，認為撤出香港的時機正確。