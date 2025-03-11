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恐遭國際法院控罪 菲前總統杜特蒂登港 「準備好被捕」

香港特派員李春／香港11日電
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可能被國際刑事法院（ICC）發出逮捕令的菲律賓前總統杜特蒂到香港，9日高調現身香港灣仔參加菲律賓人的競選拉票集會。（歐新社）
可能被國際刑事法院（ICC）發出逮捕令的菲律賓前總統杜特蒂到香港，9日高調現身香港灣仔參加菲律賓人的競選拉票集會。（歐新社）

可能被國際刑事法院（ICC）發出紅色追緝令的菲律賓前總統杜特蒂香港，9日高調現身香港灣仔參加為5月菲律賓參議院中期選舉的黨友競選拉票集會。中國外交部駐港公署說，杜特蒂及其現任菲律賓副總統的女兒薩拉，是私人度假行程到香港。杜特蒂在港表示，他已做好可能被逮捕的準備。

杜特蒂日前抵港，8日在銅鑼灣利舞臺廣場現身，9日現身灣仔修頓球場。集會有約2000名在香港的菲律賓人出席。

中國外交部駐香港特派員公署表示，據了解，杜特蒂及薩拉此次赴港是私人度假行程。有關菲律賓公民在港舉行的集會，已根據香港特區法律法規事先提出申請。

杜特蒂9日發言時，質疑國際刑事法院對他的指控，強調自己只是為菲律賓民眾爭取一些安寧祥和，如果被拘捕或監禁這是命運，他會接受，一旦被捕入獄，他將無能為力。面對彈劾的薩拉則暗示，她計畫參與2028年菲律賓大選。

杜特蒂在任菲律賓總統期間，以鐵腕打擊販毒活動，他擔任達沃市長期間進行法外處決，按官方數據指造成了逾6000人被殺，人權組織估計死亡人數更高，且當中以窮人居大多數，被國際法院指涉嫌違反人類罪進行調查，有傳國際刑事法院對其已控以「反人類罪」，準備發出拘捕令。

菲律賓總統府發言人回應說，無法評論，但若是法院發出逮捕令，當局會與國際刑警合作，並對杜特蒂發出禁止出境令。

香港新聞組／香港11日電

明報引述菲律賓傳媒報導，杜特蒂及女兒7日抵港，即傳聞ICC擬對杜特蒂發拘捕令前一天。香港不是ICC成員。

馬尼拉時報10日援引一名消息人士，指菲國警方已就國際刑警發出的紅色追緝令，將調動最少7000警察到機場、港口等境內主要口岸，準備在杜特蒂返國時拘捕他。不過菲國總統府10日表示沒有接獲國際刑警要求逮捕杜特蒂的通知。

杜特蒂 香港 彈劾

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