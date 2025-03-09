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「香港非遺」洪聖文化節開鑼 齊來放水燈祈福

香港新聞組╱香港9日電
香港鴨脷洲洪聖傳統文化節8日舉辦水燈祈福晚會，市民在水池中擺放蓮花燈，祈求風調雨順、平安如願。 (中新社)
香港鴨脷洲洪聖傳統文化節8日舉辦水燈祈福晚會，市民在水池中擺放蓮花燈，祈求風調雨順、平安如願。 (中新社)

有百年歷史、列入「香港非物質文化遺產」的鴨脷洲洪聖傳統文化節昨日開鑼，一連十天在鴨脷洲大街公園足球場舉行，有水燈晚會、賀誕巡遊、國際高樁舞獅邀請賽等多項特色傳統文化活動。遊人亦可參加導賞團，在鴨脷洲大街小巷穿梭探祕，參觀有250年歷史的鴨脷洲洪聖古廟。

大公報報導，文化節昨日開幕首天吸引大批市民與遊客，成為傳承和弘揚中國傳統文化的熱門打卡點。有外國遊客讚是奇妙的旅遊體驗，感受到社區團結和傳統文化傳承力量。

報導指出，每年農曆2月，鴨脷洲街坊同慶公社都會舉辦慶祝洪聖誕活動，包括水燈祈福、龍舟拜廟、賀誕巡遊、神功戲等，賀誕神功戲是本次活動的重頭項目，劇團一連五日，在以傳統竹棚建築工藝搭建的戲棚內演出11場。戲棚中間沒有立柱，觀眾看演出時，視野毫無遮擋，視覺體驗極佳。戲棚後方，掛著60多個粉色燈籠，增添濃厚的節日氛圍。

報導稱，文化節期間，每晚舉行水燈晚會，參與者可在字條寫下願望或祝福，將水燈輕輕放入水池，寄寓美好祝福。今年文化節首次舉辦「國際高樁舞獅邀請賽」，來自中國內地、馬來西亞、新加坡越南等合共13隊醒獅隊，將與香港隊一較高下，在2至3米高的梅花樁陣大顯身手，爭奪「高椿之王」寶座。

鴨脷洲街訪同慶公社值理鄭穩洲表示，每年活動氣氛熱鬧，去年吸引約3萬人參與，今年盛況可期。

來自法國的旅客Bertrand Petton說，透過文化節感受到香港的地區特色和信仰文化，感到新奇，是獨特的旅遊體驗；來自德國的Sabrina對醒獅表演、洪聖古廟印象深刻，感受到港人對傳統文化的敬重與傳承，打算將這次旅遊體驗在網上與朋友分享。

區議員賴家智表示，旅遊與盛事密不可分，傳統文化節慶活動對外國旅客格外有東方吸引魅力，有網紅在洪聖市集拍攝，結合短視頻平台，也有助將文化軟力量向外輸出，從線下到線上，做到無處不旅遊。

香港鴨脷洲洪聖傳統文化節8日舉辦水燈祈福晚會，市民在水池中擺放蓮花燈，祈求風調雨...
香港鴨脷洲洪聖傳統文化節8日舉辦水燈祈福晚會，市民在水池中擺放蓮花燈，祈求風調雨順、平安如願。 (中新社)

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