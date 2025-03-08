黎智英案暫訂7·28結案陳詞 辯方或提法律爭議

香港示意圖。(圖/shutterstock)

壹傳媒創辦人黎智英 與蘋果日報3間公司被控串謀勾結外國勢力案，7日第展開第145天審訊。經控辯雙方與法庭商討，案件訂於7月28日結案陳詞，預計需時8天，辯方表示或有機會提出法律爭議，但確認並非「快必案」曾處理的煽動控罪合憲性問題。案件排期7月28日結案陳詞，料需時8天。

綜合明報等港媒報導，對於外國提出特赦黎智英，身兼全國政協委員的駐港國安公署副署長孫青野，在北京出席兩會 期間回應稱，要依法處理和尊重法官，反問為何要特赦黎，指黎「又不是某一個總統的兒子，某一個總統可以特赦了他」。美國前總統拜登 卸任前，曾特赦涉嫌非法持槍和逃稅的兒子亨特。

3間蘋果日報公司一方表示不會傳召證人，但呈交進一步文件，控方並呈上經修訂的承認事實，結束舉證程序。控方指，辯方在案件開審前就檢控時限提出爭議，另曾表示有意爭議煽動罪的合憲性，但終院早前於「快必」譚得志案已處理，辯方確認已無爭議空間。法官李運騰關注，終院6日的判決不涉控罪合憲性爭議，法官李素蘭提醒，控方是指上訴許可申請。

經商討後，法庭預留共8天作口頭陳詞。法官李素蘭稱法庭期望詳盡的書面陳詞，控辯雙方可先提供陳詞大要。雙方需時準備，案件押後至11日聆訊，黎智英毋須出庭。