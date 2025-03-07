罕見 香港支聯會拒交資料案終審撤罪 鄒幸彤笑了

香港支聯會前副主席鄒幸彤（左）等三人拒交資料案，獲香港終審法院裁定勝訴。（美聯社資料照片）

香港 民運組織支聯會拒交資料案，前支聯會副主席鄒幸彤等3人終極上訴，因支聯會為「外國代理人 」證明並不足夠，獲香港終審法院裁定勝訴，撤銷定罪，但3人均已服完刑，這是首次涉及《港區國安法 》而在終院獲勝訴的案件。

香港支聯會全名香港市民支援愛國民主運動聯合會，是六四事件後成立的香港泛民主派政治組織，已於2021年10月被香港政府取締解散。解散前，副主席鄒幸彤、常委梁錦威、鄧岳君及陳多偉分別在不同地點被警方國安處拘捕。其後指控支聯會是「外國代理人」，要求交出資料，但前副主席鄒幸彤、兩名前常委鄧岳君和徐漢光，「沒有遵從通知規定提供資料」，被判罪成。

其後3人提出上訴，在終極上訴時獲香港終審法院裁定勝訴，撤銷定罪。3人原審被裁定罪成，判囚4個半月，3人均已完成服刑。3人爭議控罪元素，認為控方必須證明支聯會是「外國代理人」，獲法庭接納。

裁決指，控方有關證明是相關罪行必要元素，只證明合理地相信支聯會為「外國代理人」並不足夠，又裁定各上訴人可以通過抗辯方式，挑戰提交資料通知的效力，因為通知的效力是有關罪行的必要元素。

裁決又指，控方以內容被大幅遮蓋的調查報告，及給處長的建議作為基礎，對各上訴人進行檢控，兩份文件均指在若干評估基礎上，有合理理由相信支聯會是「外國代理人」，不過評估內容全被遮蓋，對控方舉證不但適得其反，並令上訴人無法得知控方對有關罪行的必要元素的論據，因而不可能得到公平審訊。

其中一名涉案者鄧岳君在庭外表示，公道自在人心，裁決還支聯會義工清白，相信支聯會支持者都會感到欣慰。

港府保安局副局長卓孝業則回應指，當局知悉判決，會研究判詞，再決定下一步行動。

香港新聞組／香港7日電

港媒報導，首宗港區國安法實施細則案件「支聯會拒交資料案」，經過3年6個月審訊後撤銷定罪，終院開庭時，鄒幸彤先向旁聽人士笑說「早晨」，首席法官張舉能宣讀裁決，開庭歷時不到5分鐘，鄒即被押回囚室，她笑容滿面並比出V字手勢，有旁聽人士鼓掌。

社民連曾健成受鄒之託轉述：「記得叫（國安局長）鄧炳強跟她道歉。」鄒母說：「希望世界變得更好，大家要堅持善良、公義」。鄒母離開前展示記協的鎖匙扣，寄語「逆風前行」。