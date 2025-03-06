人權組織：香港「顛覆及串謀顛覆」定罪人數 5年來比中國多

圖為2021年6月17日，香港警方搜查蘋果日報社並帶走一批證物，香港警務處國家安全處並於當日拘捕5名壹傳媒高層，理由是涉嫌「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」。（中新社）

香港 在短短幾年已推出兩部國安法相關法律，有國際人權組織報告顯示，截至去年底，香港已有1917名政治犯，123人因國安相關罪名被判刑，平均刑期為5.15年，當中涉及「顛覆國家政權」和「串謀顛覆國家政權」定罪有48人，較中國的40人為多。分析認為香港打壓的情況只會更嚴峻，手法則與中國愈漸相似。

自由亞洲電台報導，人權組織「中國人權捍衛者」（CHRD）5日發表名為「在監獄 中等待黎明」的報告，顯示2019年至2024年間，中國以不符合人權標準的罪名，囚禁1545名因和平表達意見或行使人權的「政治犯」；而香港情況更嚴重，香港民主委員會（HKDC）的一項統計顯示截至去年底，一共有1917名政治犯。

值得留意的是，中國人權捍衛者發現，在香港因「顛覆」及「串謀顛覆國家政權」兩罪而被定罪有48人，高於中國的40人。不過刑期則較中國低，顛覆罪的平均判5.51年、串謀的則判5.08年；中國則平均判多約4個月刑期。

中國人權捍衛者研究員Shane Yi分析，中國會不同的罪名控告「政治犯」，例如「尋釁滋事」罪等，實際數字應該更多：「在中國其實還有不止這兩項罪行以外的罪名，可以用來打壓良心犯。所以單以這兩項罪名確實會覺得說香港比較高，可能一方面是因為47人案，確實會在這段時間把數字明顯提高。」

報告並指出，由2019年至去年11月14日，共有303人因國安罪行被捕，其中123人被判刑，平均刑期為 5.15 年。當中以去年獲判罪人數最多，有52人，當中45人因參與符合「基本法」及國際人權標準的初選案，而被判「串謀顛覆」罪。報告指，反映北京不容許任何政治反對聲音，無論發生在中國還是香港，均會迅速施以嚴厲鎮壓，剝奪港人的法律與人權保障。

而「煽動罪」也是另一常見罪名，報告統計有43人因此被判刑，包括記者、兒童書籍作者，甚至在法庭上鼓掌旁聽人士。當中舉例曹雪芯一案，被控串謀印製港獨傳單，最終被判監13 個半月。而「煽動罪」最早可追溯至1930年代英國殖民統治時期，但在 「23條」通過後，進一步被納入香港的國家安全法律體系。

政治犯除了被控告，出獄後也並非絕對自由。在中國，一些異見人士服刑後仍被當局打壓，例如政治權利被剝奪、房產被凍結、家人被滋擾等，Shane Yi預測香港情況只會更嚴峻，打壓方式則與中國愈漸相似。