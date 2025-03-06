我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

DeepSeek破解率100% R1上市2天被破解 曝衍生效應

存100萬退休+社安福利 多久會花完？

人權組織：香港「顛覆及串謀顛覆」定罪人數 5年來比中國多

香港新聞組／香港6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為2021年6月17日，香港警方搜查蘋果日報社並帶走一批證物，香港警務處國家安全處並於當日拘捕5名壹傳媒高層，理由是涉嫌「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」。（中新社）
圖為2021年6月17日，香港警方搜查蘋果日報社並帶走一批證物，香港警務處國家安全處並於當日拘捕5名壹傳媒高層，理由是涉嫌「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」。（中新社）

香港在短短幾年已推出兩部國安法相關法律，有國際人權組織報告顯示，截至去年底，香港已有1917名政治犯，123人因國安相關罪名被判刑，平均刑期為5.15年，當中涉及「顛覆國家政權」和「串謀顛覆國家政權」定罪有48人，較中國的40人為多。分析認為香港打壓的情況只會更嚴峻，手法則與中國愈漸相似。

自由亞洲電台報導，人權組織「中國人權捍衛者」（CHRD）5日發表名為「在監獄中等待黎明」的報告，顯示2019年至2024年間，中國以不符合人權標準的罪名，囚禁1545名因和平表達意見或行使人權的「政治犯」；而香港情況更嚴重，香港民主委員會（HKDC）的一項統計顯示截至去年底，一共有1917名政治犯。

值得留意的是，中國人權捍衛者發現，在香港因「顛覆」及「串謀顛覆國家政權」兩罪而被定罪有48人，高於中國的40人。不過刑期則較中國低，顛覆罪的平均判5.51年、串謀的則判5.08年；中國則平均判多約4個月刑期。

中國人權捍衛者研究員Shane Yi分析，中國會不同的罪名控告「政治犯」，例如「尋釁滋事」罪等，實際數字應該更多：「在中國其實還有不止這兩項罪行以外的罪名，可以用來打壓良心犯。所以單以這兩項罪名確實會覺得說香港比較高，可能一方面是因為47人案，確實會在這段時間把數字明顯提高。」

報告並指出，由2019年至去年11月14日，共有303人因國安罪行被捕，其中123人被判刑，平均刑期為 5.15 年。當中以去年獲判罪人數最多，有52人，當中45人因參與符合「基本法」及國際人權標準的初選案，而被判「串謀顛覆」罪。報告指，反映北京不容許任何政治反對聲音，無論發生在中國還是香港，均會迅速施以嚴厲鎮壓，剝奪港人的法律與人權保障。

而「煽動罪」也是另一常見罪名，報告統計有43人因此被判刑，包括記者、兒童書籍作者，甚至在法庭上鼓掌旁聽人士。當中舉例曹雪芯一案，被控串謀印製港獨傳單，最終被判監13 個半月。而「煽動罪」最早可追溯至1930年代英國殖民統治時期，但在 「23條」通過後，進一步被納入香港的國家安全法律體系。

政治犯除了被控告，出獄後也並非絕對自由。在中國，一些異見人士服刑後仍被當局打壓，例如政治權利被剝奪、房產被凍結、家人被滋擾等，Shane Yi預測香港情況只會更嚴峻，打壓方式則與中國愈漸相似。

香港 監獄

上一則

山東單親媽直播時阻網友辱罵「唐寶」 竟遭上門打昏

下一則

世界移動通信大會 華為3摺機吸睛 西班牙國王駐足

延伸閱讀

紐約37歲華裔餐廳老闆 守護自幼成長華埠

紐約37歲華裔餐廳老闆 守護自幼成長華埠
傅崐萁赴港1團員入境時被捕 陸委會證實：涉刑事案件

傅崐萁赴港1團員入境時被捕 陸委會證實：涉刑事案件
川普施壓成功？李嘉誠將出售巴拿馬運河2港口給美商

川普施壓成功？李嘉誠將出售巴拿馬運河2港口給美商
「破地獄」女星結婚 婚禮像拍武打戲腳痛3天

「破地獄」女星結婚 婚禮像拍武打戲腳痛3天

熱門新聞

小米商城「不銹鋼直飲杯」上線不久，就被搶購一空。（取材自極目新聞）

小米這款不銹鋼杯賣爆有何魔力？ 雷軍：補貨中

2025-03-04 20:11
網紅「迅猛龍 特蕾莎」EQ高，有抖音第一美女的封號。(取材自微博)

「廈門林志玲」停播3個月 考研成績揭曉 籲粉絲多讀書

2025-02-27 05:30
3月1日，星銳二年級隊球員段昂君（中）在比賽中投籃。（新華社）

中國CBA打輸大學生 球迷嗆：拿百萬年薪被沒工資的學生按地上磨

2025-03-02 21:30
北大研究團隊在實驗室開展腫瘤惡液質研究工作。（新華社）

中國科學家揭開癌症晚期患者「極度消瘦」之謎

2025-03-01 10:19
現場大屏跳出的不雅照片。新娘說一張「明顯在酒店床上拍攝的、裸著上半身的側身照片」。（取材自光明網）

上海婚禮屏幕播不雅照30秒 600賓客竊竊私語：是新娘嗎？

2025-03-02 08:30
50歲大叔的胸部突然變大「如同少女」。（取材自大參考）

河南50歲大叔胸部突變大如少女 原來戒菸嘴癢狂嗑這食物

2025-03-01 07:30

超人氣

更多 >
這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元

這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元
川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰
德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治

德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治
墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解

墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解
從汽車、食物到汽油 民生必需品未來幾天將齊漲價

從汽車、食物到汽油 民生必需品未來幾天將齊漲價