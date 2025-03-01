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疑遭港府封鎖 海外港人雜誌「如水」7月休刊

香港新聞組／香港1日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

由黃台仰、張崑陽等在海外港人創辦的中文實體雜誌「如水」，2月27日突然透過社交媒體宣布今年7月起休刊，並即日解散編委會，但聲稱會探討重組工作，直至休整完成後，以「全新面貌」跟大家見面。另外，專門服務少數族裔、宣揚促進種族平等的慈善組織「香港融樂會」成立至今已24年，2月28日亦宣布解散。

綜合文匯報等港媒報導，海外港人雜誌「如水」2月27日在社交平台公布休刊消息。該雜誌於2021年1月創刊，編委會成員包括黃台仰、梁繼平、張崑陽、鄺頌晴等，其「創刊宣言」聲稱特區政府為「傀儡政權」，並聲言「希望傳承抗爭的火種」。

該雜誌日前宣布，將於今年7月出版最後一期後正式休刊，且即日起解散編委會，稱是因為面臨內部運作挑戰以及人手和資源匱乏，遂決定暫停出版以尋求更可以持續的發展模式，隨後將開展小組探討重組工作，直至休整完成後，再以全新面貌與讀者見面云云。

根據自由亞洲電台，去年10月，「如水」網站疑遭到港府封鎖，導致身處香港地區的民眾無法登入瀏覽。流亡美國的主編張崑陽當時回應「光傳媒」時說，港府封鎖網站非常不合理，強調嚴重削弱香港言論自由，並表明「我們不會因此畏懼」。

「如水」2021年創刊宣言則提到，其成員是一班流散在外的香港人及深愛香港的人，希望能利用在海外的自由空間，建構、保存一個公共議論香港的媒介，為在香港境內外的人整合各種關於香港政治、歷史、社會和文化面向的論述；通過歷史的論述、理論框架及對未來路線的思考，連結參加反送中運動的抗爭者，為他們作思想充權；在人類歷史上弘揚香港人追求自由之聲，要讓世界看見香港。

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