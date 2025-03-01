37歲港男被野猴咬傷未理會 染猴疱疹病毒亡

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 衛生防護中心最新一期《傳染病直擊》披露香港首宗感染猴疱疹病毒死亡個案。該名37歲男子去年2月在金山郊野公園遭野猴襲擊受傷後未予理會，一個多月後發燒入院併發腦炎，至去年6月17日休克、翌日離世。

文匯報報導，香港醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷2月28日在接受訪問時形容，人猴接觸感染猴疱疹病毒罕見，全球僅錄得約50宗個案，惟一旦感染，死亡率高達79%。由於野生動物帶有很多病毒，其中香港常見彌猴體內普遍存在猴疱疹病毒，呼籲市民切勿近距離接觸野猴，一旦被猴隻襲擊，頭5分鐘需立即沖洗傷口至少15分鐘，可降低82%感染風險。

感染猴疱疹病毒的死者過往健康良好。他於去年2月下旬在金山郊野公園遭野猴襲擊受傷，3月21日發燒及神志不清入院，留醫深切治療部，腦脊液樣本證實對猴疱疹病毒呈陽性，臨床診斷為猴疱疹病毒引發腦炎。衛生防護中心已於去年4月5日起將猴疱疹病毒感染列入傳染病關注名單，以加強監察。

衛生署衛生防護中心總監徐樂堅2月28日接受電台訪問時表示，猴子普遍存在有關病毒，未必會有不尋常徵狀，但一些在動物界較常見的病感染會為人類帶來嚴重的後果。最重要是防備，不要與猴子直接接觸、不要餵飼。萬一不幸抓傷咬傷，或任何猴子體液接觸到自己傷口和眼睛，應當盡快清洗，倘感不適就要求診。

他提醒市民，野生動物身上有很多致命病毒和病菌，市民切記保持距離，切勿發生肢體接觸，倘在郊外遇到猴群，則要扣緊背包，不能外露食物和膠袋等，以免遭野猴搶奪，更切勿餵飼野猴，亦不要直視牠們的眼睛，不要慌張和突然跑動，以免被野猴視為挑釁而發起攻擊。

曾祈殷表示，猴疱疹病毒普遍存在於彌猴體液中，包括唾液、尿液、糞便等，市民一旦被彌猴咬傷或抓傷，或者接觸到眼睛、口鼻等粘膜組織，就有可能被感染。根據相關研究顯示，猴疱疹病毒侵入中樞神經後，即使服用有效的抗病毒藥，在腦脊液中成功清除病毒的機會率亦低於40%。

猴疱疹病毒潛伏期是3天至21天，早期未必有容易察覺的病徵，類似流感 的病徵一般在三個星期後才出現。若被野猴咬頭頸部位，亦有可能直接出現手腳無力、麻痹、鼻痛、頭痛、手腳抽搐等，必須立即求醫。