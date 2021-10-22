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每千人僅2醫師 港立法會三讀通過 放寬引入海外醫生

香港新聞組╱香港22日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

在沒有泛民主派議員的左右下，香港立法會21日三讀通過一項引入海外醫生在港行醫的修訂草案，將放寬海外醫科畢業生赴港執業，當中包括香港永久居民及非永久居民。

中央社報導，有關草案全稱2021年醫生註冊（修訂）條例草案，在條例通過後，港府會設立特別註冊委員會，以制定認可的海外醫學院名單，在名單所列院校畢業的港人可以免試來港工作，在公營機構任職5年或以上，即可取得特別註冊資格。

此外，持有認可醫學資格及香港醫學專科學院認可或頒授的專科資格的非香港永久性居民，也可以申請特別註冊。大致上，在港執業的醫生必須依法向醫務委員會申請成為註冊醫生，註冊類別有正式註冊、臨時註冊和有限度註冊等。

醫生是香港專業人士之一，收入豐厚，自港英政府年代起，當局對合法執業醫生有諸多限制，基本上，海外人士不能在港執業。近幾年來，本地醫生嚴重短缺，市民到公立醫院看急症，一般要等4個小時以上，也因此，要求政府輸入海外醫生的呼聲愈來愈大。

泛民醫護組織一向反對放寬輸入海外醫生，以致當局在輸入海外醫生方面無法獲得支持。

在「反送中」運動後，泛民醫護組織轉趨低調，一些甚至解散，加上立法會已沒有泛民議員，政府於是向立法會提交修訂草案，最終獲得通過。

根據官方數字，香港目前每1000人有2.0名醫生，遠低於新加坡的2.5名、日本的2.5名、美國的2.6名、英國的3.0名和澳洲3.8名。

香港食物及衛生局估計，到2030及2040年，本地分別會短缺1610名和1949名醫生，其中以公立醫院的醫生最為缺乏。

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