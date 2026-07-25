中國籍數學菲爾茲獎得主是「二次元」 得獎時正在看戀愛小說

在官方發布的獲獎介紹視頻中，鄧煜手邊的水杯上印著「終將成為你」中佐伯沙彌香的頭像，桌上擺放著日本動漫角色公仔。（取材自微博）

北京時間7月24日，中國數學家鄧煜與王虹雙雙獲得被譽為「數學界諾貝爾獎 」的菲爾茲獎，這是中國籍數學家首次摘得這一數學最高榮譽。而與人們傳統印象中嚴肅、刻板的數學家形象不同，這兩位獲獎不僅興趣廣泛，私下還都是資深的「二次元」愛好者。而鄧煜看到獲獎郵件時，不僅桌上擺著動漫公仔，他還正在看一部戀愛向的小說。這些發現迅速引爆了社交媒體。

據封面新聞、觀察者網報導，在官方消息公布後，網友們懷著崇敬的心情「考古」了鄧煜的知乎主頁和王虹的社交頭像，結果卻發現了意想不到的一面。

鄧煜的知乎帳號顯示，他在研究數學之餘，頻繁出沒於「二次元」話題之下，不僅會認真求推薦好看的動漫，其微信 頭像更是「終將成為你」中的角色佐伯沙彌香，甚至被網友發現曾寫下「願世界和平，願龍憐結婚」的簽名。

王虹和鄧煜的社交平台頭像都是動漫人物。（取材自微博）

鄧煜對動漫的熱愛已持續十幾年。出國留學後，身邊沒了家人和老友，突然多出些空閒時間，他便開始看動漫、看小說，涉獵極廣，戀愛題材看得，科幻題材也看得，曾經試著寫過一些詩歌。有網友調侃：「這下榮譽共享了，我是二次元，菲獎得主也是二次元，那我也是菲獎候選人啊」。

無獨有偶，王虹的北京大學主頁頭像和微信頭像均為熱門校園動漫「躍動青春」的女主角岩倉美津未，7月24日，「躍動青春」中國官方帳號發文祝賀王虹獲獎，還開放王虹同款頭像下載。

除了動漫愛好，鄧煜的豐富興趣也讓網友看傻眼，他曾自我介紹喜歡「詩歌、故事、小說、謎題、漫畫、圍棋、足球」，還是個巴薩球迷。他曾自曝博士畢業時差點因找不到教職而轉行去華爾街做金融，甚至在更早的時候認真考慮過成為職業圍棋選手。

而在官方發布的獲獎介紹視頻中，鄧煜手邊的水杯上，印著「終將成為你」中佐伯沙彌香的頭像。辦公電腦旁，端坐著「東方Project」的博麗靈夢和愛麗絲·瑪格特羅依德兩隻公仔，齊刷刷對準鏡頭。被網友調侃為「超絕不經意展示家產」。

而鄧煜在接受官媒採訪時透露，其實自己比網上傳開消息早大半年就知道獲獎了。今年1月，菲爾茲獎組委會發來獲獎郵件時，他正在看一部戀愛向的小說。他說，拿菲爾茲獎這件事，他曾在腦海裡預演過很多次。等真的看到結果，他反而鬆了口氣，覺得「有點意料之中」。於是，讀完一遍郵件後，他選擇繼續看那本戀愛向小說。